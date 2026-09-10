עשרות אלפי חסידים מרחבי העולם נוהרים בימים אלו לאוקראינה לקראת חג ראש השנה, כדי לפקוד את קברו של רבי נחמן מברסלב בעיר אומן.

על פי נתוני משמר הגבול הממלכתי של אוקראינה (SBGS), מאז סוף אוגוסט נכנסו למדינה למעלה מ-31,000 חסידים בקבוצות מאורגנות, כאשר שיא העומס נרשם בימים האחרונים.

דובר משמר הגבול האוקראיני, אנדריי דמצ'נקו, עדכן כי העומס המשמעותי ביותר במעברי הגבול נרשם ביומיים-שלושה האחרונים.

"ביום רביעי לבדו נכנסו למדינה כ-13,700 חסידים, וביומיים שקדמו לו נרשמה כניסה של כ-11,600 נוספים", ציין דמצ'נקו.

עוד ציין הדובר כי מסלולי ההגעה של המתפללים השתנו בימים האחרונים, וכעת עיקר התנועה מתרכזת במעברי הגבול היבשתיים עם פולין ורומניה, לצד המעברים מול מולדובה.

ברשתות החברתיות הופצו בימים האחרונים תיעודים של תורים ארוכים במעברי הגבול בין פולין לאוקראינה. במשמר הגבול האוקראיני מבהירים כי מדובר בעומסים נקודתיים שנוצרים עם הגעת אוטובוסים של קבוצות מאורגנות, והתורים מבוקשים ומטופלים במהירות.

לדברי הרשויות באוקראינה, כניסת המתפללים מתנהלת כסדרה וללא אירועים חריגים, למעט מקרים בודדים שבהם נמנעה כניסתם של 13 אזרחים זרים שלא עמדו בקריטריונים בחוק. באוקראינה מעריכים כי בסך הכל יגיעו השנה כ-40,000 איש לחג.