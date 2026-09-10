תלמידי ישיבת חומש פונו הלילה מנקודת הלימוד שבה הם שוהים, והכוחות החרימו את האוהל, השולחנות והכיסאות ששימשו את התלמידים.

למרות הפינוי והחרמת הציוד, בישיבה אומרים כי התלמידים נשארו באזור והמשיכו בלימוד התורה בשטח.

"עברנו פינוי הלילה, החרימו את האוהל, השולחנות והכיסאות", סיפרו בישיבה לאחר הפינוי. "אבל את הצדיקים שלנו אי אפשר לעצור, וקול התורה ממשיך להישמע בין העצים".

בישיבה מגדירים את המשך הנוכחות והלימוד במקום כחלק מ"המשימה החשובה של תיקון חטא אוסלו", ומספרים כי תלמידי הישיבה ממשיכים לפעול וללמוד "אי שם בהרים הרחוקים המכונים שטח A".

יש לציין כי מאז חזרת ההתיישבות לחומש, נדדה הישיבה לנקודה המרוחקת כמה עשרות דקות מחומש ונמצאת בשטח A.