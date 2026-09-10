צה"ל, שב"כ והמשטרה חיסלו אתמול (רביעי) את המחבל פרח חאמד, חבר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר נהרג בתקיפה מן האוויר במרחב רצועת עזה.

בצה"ל אישרו את החיסול באופן רשמי אחרי שהופצו ביממה האחרונה דיווחים בנושא. חאמד שימש בעברו כדמות בכירה בתשתית "מטה הגדה" ואף נלחם נגד כוחות הביטחון במהלך ימי הלחימה ברצועה.

לאורך השנים האחרונות היה חאמד מעורב בקידום ובהוצאה לפועל של מתווי טרור באזור יהודה ושומרון. בעברו הרחוק היה חלק פעיל מחוליית "סילוואד", שהייתה אחראית לשורה של פיגועים קשים בגזרת בנימין, אשר גבו את חייהם של אזרחים וחיילים וגרמו לפציעתם של נוספים

המחבל היה מעורב בפיגוע ירי סמוך לצומת רימונים בנובמבר 2002, בו נרצחה אסתר גאליה עטייה ז"ל, בפיגוע ירי בכביש 60 ביוני 2003 בו נרצח צבי (הווארד) גולדשטיין ז"ל וכן בפיגוע הירי בכביש אלון בשומרון באוגוסט 2003, בו נרצח שלום (שולי) הר מלך ז"ל.

כמו כן נטל חלק בפיגוע ירי בעין יברוד באוקטובר 2003), בו נפלו הלוחמים סמל אלעד פולק ז"ל, סמל רועי יעקב סולומון ז"ל וסמל ראשון ארז עידן ז"ל.

בשנת 2011 נעצר חאמד, אך שוחרר בהמשך לרצועת עזה במסגרת "עסקת שליט". גם לאחר הרחקתו לעזה, הוסיף לפועל בזרוע הצבאית של חמאס, ועסק באופן רציף בגיוס פעילים ובהכוונת פיגועים ביהודה ושומרון.