נתניהו: כל עוד אני ראש הממשלה - לא יהיה לאיראן נשק גרעיני דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (חמישי) לדיווחים על ניסיונות מחודשים של איראן לקדם את תוכניתה הגרעינית.

"הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלה לייצר פצצות גרעין גם בעם כלביא וגם בשאגת הארי, הם מנסים שוב.

אני מתחייב לכם כאן, בכותל, לקראת ראש השנה: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה קשות מאוד, אלא גם בלבנון, השמדנו את רכס הבופור ועכשיו מטפלים ברכס עלי טהאר", דברי נתניהו.

מוקדם יותר, דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל", כי בכירים בארה"ב ובמזרח התיכון אמרו שאיראן שבה לייצר טילים בליסטיים במתקנים תת-קרקעים, תוך שימוש במאגרי רכיבים קיימים.

לפי הגורמים, מידע מודיעיני מצביע על פעילות בכמה אתרים תת-קרקעיים, כולל מתקן הטילים חוג'יר בדרום מזרח איראן.

עוד דווח כי איראן מרכיבה בעיקר את הטילים החדשים מרכיבים קיימים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה.