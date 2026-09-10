שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב הערב (חמישי) לדברים שהטיח בו יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, בנוגע לדרישת הרמטכ"ל להעברה מיידית של תקציב לצה"ל.

"שר האוצר משקר. אפשר וחובה לתת מענה מיידי לצרכים הדחופים של צה"ל, בלי להפקיר את הקופה הציבורית ובלי לפתוח את התקציב בשלוש קריאות. אחרי מחדל 7 באוקטובר, היינו מצפים שהממשלה תלמד לפחות לקח אחד: על צורכי הביטחון של ישראל לא מתמקחים ולא מורחים זמן. אבל שוב, שיקולים פוליטיים גוברים על האחריות הלאומית", טען איזנקוט.

סמוטריץ' השיב בחשבון ה-X שלו: "שלום גדי. ראשית, אי אפשר לדבר על איחוי וריפוי ואז להתבטא כמו אחרון הטוקבקיסטים ולהפיץ שנאה ומחלוקת.

שנית, רגע לפני שאתה קובע מתוך בורות שאני משקר, אני מזמין אותך לפגישה אצלי במשרד, אסביר לך איך עובד חוק התקציב, מהן מסגרות פיסקליות ומהי הדרך החוקית לפריצת מסגרת התקציב והגדלתו. המידע הזה ישרת אותך כאופוזיציה לוחמת אחרי הבחירות", הוסיף סמוטריץ'.

הוא סיכם וכתב "ערב ראש השנה, אני סולח לך בלב שלם ומאחל לך שתהיה לך ולבני משפחתך שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה".