צה"ל פוצץ הערב (חמישי) את מכלול המנהרות והמתחמים התת-קרקעיים של הארגון ברכס עלי טאהר, תוך שימוש בכמות חסרת תקדים של יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. הפיצוץ הגיע בתום השלמת טיהור השטח המורכב מעל ומתחת לקרקע.

גורמים ביטחוניים ציינו כי מדובר במערכת מנהרות ואתרי שהייה באורך כולל של כ-5.4 קילומטרים. מדובר בתשתיות התת-קרקעיות העמוקות והאסטרטגיות ביותר של ארגון הטרור במרחב דרום לבנון.

בהודעה שפרסמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ נכתב כי "בכך השלים את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון".

השניים ציינו כי "מדובר בתשתית טרור אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, במימון ובתכנון איראני. תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לכיבוש הגליל ושלטו בתצפית ובאש על מטולה וקריית שמונה. השמדתן משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס עלי טאהר - מעל ומתחת לקרקע".

"כוחות צה"ל נערכים להגנה במרחב ולמניעת חזרת האויב לשטח. צה"ל יישאר באזור הביטחון, ימשיך להשמיד תשתיות טרור ולסכל כל ניסיון של ארגון הטרור חיזבאללה להתבסס מחדש ולשקם את יכולותיו. מדינת ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון - וכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו ייענה בעוצמה", דברי נתניהו וכץ.

בדרום לבנון דיווחו על פיצוץ ענק שנשמע וגרם לתגובות שהיו נדמות כרעש אדמה. המכון הגיאולוגי הישראלי אף הוציא הודעה לפיה "מערכת ההתרעה אירוע סיסמי באזור דרום לבנון - מדובר בפיצוץ מבוקר".

בצה"ל ציינו כי מי שהשמידו את תוואי המנהרות, לאחר פעילות הכנה ממושכת, הם כוחות אוגדה 36. אורך המנהרות שהושמדו הוא יותר משני קילומטרים. בתוכן אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. הלוחמים השתמשו ביותר מ-1,100 טון של חומר נפץ להשמדת המנהרות.

בתשתיות התת-קרקעיות אותר מתחם פיקוד מרכזי של יחידת 'בדר' ובו חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, מומנה ותוכננה על ידי איראן.

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, נשא הצהרה מרשת המנהרות לפני השמדתה. "לאחר שכוחות פיקוד הצפון ואוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית על הרכס, אנחנו משלימים גם את השמדת ונטרול התשתיות. הרשת הזו נבנתה במשך שני עשורים, במימון ובהכוונה של משטר הטרור האיראני. התשתיות שהושמדו שימשו כמתחם ניהול מרכזי והיוו את מרכז העצבים של יחידת בדר במרחב. מכאן, חיזבאללה ניהל את הלחימה בדרום לבנון במהלך מבצע חיצי הצפון, מבצע שאגת הארי וגם בלחימה הנוכחית".

הוא ציין כי "השמדת התשתיות היא סיום של מהלך תמרון קרקעי שכלל תחבולה והטעיה. כוחות אוגדה 36 כבשו את רכס הבופור מכיוון לא צפוי, לאחר שחצו את נהר הליטאני והפתיעו את חיזבאללה. לאחר כיבוש הרכס, במאמץ מתמשך ויסודי של חטיבת הקומנדו וכוחות הנדסה מיחידת יהל"ם, טוהרו התוואים והוכנו לנטרול ולהשמדה. בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את התוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים, בעת שנתקלו במארבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו".

דובר צה"ל ברכס עלי טאהר: "חיזבאללה נכשל" צילום: דובר צה"ל

דפרין הדגיש כי "למרות שחיזבאללה הצהיר שיגן על התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. כאן, במנהרות האלה, בלב התשתית, מצאו כוחותינו אמצעים רבים שחיזבאללה השאיר מאחור. ביניהם אמצעי לחימה שיוצרו על-ידי משטר הטרור האיראני. וזו הוכחה נוספת שארגון הטרור חיזבאללה הוא זרוע של משטר הטרור האיראני. המשטר הזה, באמצעות שלוחיו, מנסה לפגוע בביטחון מדינת ישראל ומאיים לערער את ביטחון האזור כולו".

"כעת משימתנו הושלמה. תוואי התת-קרקע נוטרל והושמד. לצד ההישגים והשלמת המשימה, הלחימה גבתה מאיתנו מחירים כבדים. בקרבות לכיבוש הרכס וטיהורו נפלו לוחמינו, טובי בנינו, מלח הארץ. לוחמים שפעלו מתוך תחושת שליחות, באומץ לב ומתוך מחויבות עמוקה להגנת יישובי הצפון. אני רוצה מכאן לאחל החלמה מהירה לכל הפצועים שלנו. השלמנו את המשימה, ההישגים האלה הם בראש ובראשונה שלהם. אנחנו נמשיך להגן על יישובי הצפון ונפעל להסרת כל איום על אזרחינו ועל כוחותינו. בדיוק כמו שפעלנו כאן, נמשיך לפעול לאורך כל הגבולות. נמשיך להיות חוצץ בין כל איום לתושבי מדינת ישראל. זוהי חובתנו", סיכם.