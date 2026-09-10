נתניהו נשא תפילה בכותל המערבי ערב השנה החדשה הקרן למורשת הכותל המערבי

שעות טרם ראש השנה, הגיע הערב (חמישי) ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לתפילה בכותל המערבי יחד עם מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מרדכי (סולי) אליאב.

נתניהו אמר פרק תהילים ונשא תפילות להצלחת המדינה, לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולשנה טובה ומבורכת לכלל אזרחי ישראל.

נתניהו: כל עוד אני ראש הממשלה - לא יהיה לאיראן נשק גרעיני דוברות

בהמשך נשא הצהרה ואמר: "הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלה לייצר פצצות גרעין גם בעם כלביא וגם בשאגת הארי, הם מנסים שוב.

אני מתחייב לכם כאן, בכותל, לקראת ראש השנה: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה קשות מאוד, אלא גם בלבנון, השמדנו את רכס הבופור ועכשיו מטפלים ברכס עלי טהאר", דברי נתניהו.