סבין תעסה, תושבת העוטף שבעלה ובנה נרצחו בטבח ב-7.10 עונה לתושב עזה: "הסבל שלכם לא מעניין א

סבין תעסה, תושבת נתיב העשרה שבעלה ובנה נרצחו בשבעה באוקטובר, התעמתה בשידור בערוץ 14 עם תושב עזה, העיתונאי סמי עובייד.

תעסה אמרה, "צריך להשמיד את עזה! אתם הבאתם את זה על עצמכם. כשממשלת פתח נפלה, לא ראיתי אתכם יוצאים לרחוב ומנסים לתמוך בפתח על מנת שהחמאס לא יעלה".

בהמשך הוסיפה, "עכשיו נורא קל לכם לדבר. בטח, אתם מסכנים, אתם סובלים. זה לא מעניין אותי. בעלי נרצח מול העיניים של הילדים שלי".

כאשר עובייד החל לדבר על ההרוגים הפלסטינים, השיבה לו תעסה, "זה לא מעניין אותי. לך לחמאס, תבכה להם". עובייד שאל אותה, "מהו הפתרון? מה הפתרון בין שני העמים?".

תעסה השיבה, "הפתרון? שאנחנו נכבוש את עזה. אין אמון בכם, נגמר. תושבי נתיב העשרה ועוטף עזה לא רוצים שלום איתכם".

בהמשך אמרה, "הבאתם את זה על עצמכם. תירקבו שם עם החולדות. אין חפים מפשע בעזה. הלוואי וכולכם שמה. תירקבו בגיהינום".

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