גבר בן 75 נידון לשנתיים מאסר, לאחר שניסה לחנוק את שכנתו לכיסא באולם תיאטרון במהלך מופע.

מלקולם פוטייה הגיע בחודש יוני 2023 לתיאטרון "לונדון קולוסיאום" בווסט אנד, בירת בריטניה, יחד עם בת זוגו על מנת לצפות במופע "We will rock you" המציג את שירי להקת "קווין" המפורסמת. במהלך המופע פצחה הלהקה על הבמה בשירה של להיטי "קווין", ושכנתו לכיסא של פוטייה, אישה בשם קריסטי אודונל, הצטרפה לשירה יחד עם עוד רבים בקהל.

על פי כתב האישום, בת זוגו של פוטייה, מבקרת תיאטרון בשם ליזי לוברידג', אמרה לאודונל "לסתום את הפה" והחלה לקלל אותה. אודונל סירבה ואמרה ללוברידג' כי "התגובה שלך היא גסת רוח". בתגובה, אמר לה פוטייה "אני אראה לך מה זה גסות רוח" והחל לחנוק אותה בזעם.

מבקרים נוספים בתיאטרון נזעקו לעזרתה של אודונל וחילצו אותה מידיו של פוטייה, שניות לפני שאיבדה את הכרתה.

זו לא הפעם הראשונה בה פוטייה מופיע בבית המשפט באשמת ניסיון רצח. הוא כבר ריצה בעבר עונש מאסר באוסטרליה לפני שני עשורים, לאחר שהורשע כי ניסה פעמיים לתכנן את רציחתה של בת זוגו לשעבר, בעקבות סכסוך על ילדם המשותף.

השופטת דפנה ספירו תיארה את התנהגותו כ"קיצונית ומזעזעת". היא הוסיפה כי "זוהי עבירה יוצאת דופן. זהו מצב שמעולם לא נתקלתי בו קודם לכן. בהתנהגותו של פוטייה ניכר מוטיב חוזר של דומיננטיות, שליטה וחוסר לקיחת אחריות". היא דנה אותו לשנתיים מאסר בפועל.