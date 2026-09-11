רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, הלכה לעולמה היום (שישי) בגיל 102.

רבין נולדה בשנת 1925 והייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה בו שימשה כמחנכת הכיתה הראשונה.

במהלך השנים היא נחשבה לקול משפיע במיוחד בתנועה הקיבוצית באזור הגליל העליון.

בתחילת מלחמת חרבות ברזל היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יום יומי ומאז לא שבה אליו, בשל מצבה הרפואי.

היא תובא למנוחות ביום שני בבית העלמין בקיבוצה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה: "הצטערתי לשמוע על פטירתה בשיבה טובה של רחל רבין יעקב היקרה, מי שמסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. יותר משמונים שנה חלפו מאז נמנתה רחל על גרעין החלוצים והחלוצות שנאחז באדמת הטרשים על הר מבודד והקים את קיבוץ מנרה. במלחמת העצמאות בתש"ח הייתה רחל בעצמה לוחמת, ונלחמה כדי להגן על קיבוץ מנרה שהקימה במו ידיה. במשך עשרות שנים הייתה רחל לדמות מובילה במנרה ובתנועה הקיבוצית בכלל, והעמידה דורות רבים של תלמידים ותלמידות אשר לנצח יזכרו בוודאי את החותם הייחודי שהותירה בהם המחנכת רחל.

כמי שזכה להכירה ואף שוחח עמה לרגל יום הולדתה ה-101, אני יודע כמה כאבה את הירצחו של אחיה יצחק, מושא אהבתה והערצתה, ולצד זאת בחרה להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל, אשר זיכתה אותה, ובצדק רב, בפרסים ובאותות הוקרה רבים", דברי הרצוג.