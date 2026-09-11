העיתון 'ג'רוזלם פוסט' בחר בראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ לאחד מ-50 היהודים המשפיעים בעולם, ודירג אותו במקום ה-27 ברשימה השנתית של העיתון.

בנימוקים לבחירה נכתב כי "גנץ הפך בשנים האחרונות לאחת הדמויות המשפיעות בהנהגת ההתיישבות, כשהוא משלב בין העשייה בשטח כראש מועצת בנימין לבין הובלת המאבק המדיני על עתיד יהודה ושומרון כיו"ר מועצת יש"ע".

בעיתון הדגישו במיוחד את הפעילות שמוביל גנץ בארצות הברית לקידום התמיכה בהתיישבות ובריבונות. בין היתר צוינו פגישתו בארקנסו עם המושלת שרה האקבי סנדרס והפעילות מול CPAC, שאימץ החלטה התומכת בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. רק השבוע נפגש גנץ פעמיים עם ידידו, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי.

בנימוקים הובאה גם קריאתו של גנץ בוועידת JNS בירושלים: "בגיבוי המעצמה האמריקנית, עלינו להחיל ריבונות על יהודה ושומרון".

בהתייחס לעתיד, נכתב כי אם הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון תצא אל הפועל, "גנץ צפוי להיות אחד מהגורמים המרכזיים שלא רק יפעלו למענה, אלא גם יעצבו ויוציאו לפועל את יישומה".