שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע להתוועדות בישיבת ההסדר הגולן, שם קיבלו את פניו ראש הישיבה הרב יואל מנוביץ' ותלמידי הישיבה בשירה ובריקודים.

במהלך ההתוועדות הקדיש סמוטריץ' חלק מרכזי מדבריו לפרשת ניצבים ולחיבור שבין התשובה האישית לבין שיבת עם ישראל לארצו והגאולה.

סמוטריץ' בהתוועדות ללא קרדיט

אשת התקשורת חני ריץ' ערכה השבוע מסיבת סוף קיץ לנשות משפחות המשרתים, שהתכנסו למסיבת בריכה באירוח בית אריאל גולדשמיט בלוד. המשתתפות רקדו, אכלו, קיבלו מתנות ויצאו עם כוחות לקראת השנה החדשה.

בין הנצפות באירוע היו הבלוגריות אוריה אהובים ואביטל מויאל, וכן חברות האנסמבל הנשי הקומי "במה מדובר" ומשתתפות נוספות.

מסיבת סוף הקיץ צילום: דוברות

משרד הנגב והגליל העניק השבוע, לקראת סיום השנה, שי הוקרה לעובדי המשרד ששירתו במילואים במהלך המלחמה. בין מקבלי ההוקרה היה יהונתן גוטליב, דוברו ויועצו של השר יצחק וסרלאוף, ששירת מאות ימים במילואים.

גוטליב מקבל הוקרה צילום: פיני יצחקי

לקראת ראש השנה נערכה בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל הרמת כוסית חגיגית לעובדות ולעובדי המכללה.

אורח הכבוד היה הרב אייל גריינר, ראש ישיבת ההסדר "נתיב טפחות", ממייסדי הישיבה וחבר מועצת איגוד ישיבות ההסדר, שדיבר בפני המשתתפים על משמעותו של השופר כאחד מסמלי ראש השנה.

הרב גריינר באירוע צילום: רמי פכט, המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכאמירל

את שנת תשפ"ו סיימו פעיל הגבעות אלישע ירד ורעייתו נועה בחדר הלידה, עם הולדת בתם. ירד כתב, "תודה לבורא עולם על כל החסדים, וצל"ש לנועה אשתי שסחבה בגבורה היריון בחופש הגדול כשאני מתרוצץ בין גבעה לגבעה".

אלישע ירד צילום: Chaim Goldberg/Flash90

במכון התורה והארץ ניצלו את הרמת הכוסית לשנה החדשה כדי לסכם את פעילות המכון בתחומי המחקר והחקלאות, להיפרד מראש המחלקה המדעית היוצא ד"ר מוטי שומרון ולהכריז על שורת מינויים.

שומרון מסיים כ-40 שנות עשייה במכון, ואת מקומו כראש המחלקה המדעית ימלא האגרונום יהודה הלר, שכיהן עד כה כסגנו, בוגר ישיבת אלון מורה הנמצא בשלבי סיום דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון.

לתפקיד מנהל המחלקה ההלכתית מונה הרב מאיר בראלי, בוגר ישיבת מרכז הרב וכולל דיינות כפר דרום. הרב בראלי יוביל את המחקר התורני וההלכתי תחת הנהגתו של ראש המכון, הרב יהודה עמיחי.

מינוי נוסף הוא של הרב יצחק דביר, בוגר ישיבת אלון מורה, שייכנס לתפקיד מנהל מחלקת התוכן וההסברה. באירוע ציינו רבני ועובדי המכון גם את יום הולדתו ה-70 של הרב יהודה עמיחי והפתיעו אותו עם הוצאת הספר "שו"ת נחלת הלוי", הכולל מאמרים ופסקי הלכה שלו בנושא השמיטה לאורך השנים.

רבני המכון צילום: מכון התורה והארץ

אורי זכי, יו"ר הנהלת מרצ, הגיע לבית הספר של בתו רחל, תלמידת כיתה א', כדי להסביר לתלמידים על מצוות התקיעה בשופר ולהדגים אותה. זכי פרסם תיעוד מהמפגש לקראת ראש השנה.

לקראת ראש השנה קיימה השדולה למען האישה החרדית והדתית בכנסת הרמת כוסית בדירת "חמלה", מסגרת לצעירות בסיכון המתמודדות ללא עורף משפחתי. באירוע השתתפה סגנית יו"ר הכנסת ויו"ר השדולה, ח"כ לימור סון הר-מלך.

לצידה השתתפו מנהלת "חמלה" ענת גופשטיין, אם הבית הרבנית רחל ברנס ועשרות נשים חרדיות ודתיות. בין המשתתפות היו גם נעמה זרביב מארגון "שוברות שוויון", נשות מקצוע ובכירות במגזר ובוגרות המחזור הראשון של תוכנית המנהיגות לנשים חרדיות שנוהלה בידי ד"ר מלכהלי בלוי חנוכה.

הרת כוסית של נשות השדולה צילום: ללא קרדיט

בטקס שנערך עבור חיילים המתגוררים בדירות עמותת נצח האיגוד "שומר ישראל", העניק מנכ"ל האיגוד, סא"ל יוסי לוי, תעודת הוקרה לסגן ראש העיר ירושלים - אריה קינג, כאות הערכה על תמיכתו בהקמת בתי חייל חרדיים.

הענקת התעודה צילום: ללא קרדיט

‏בכירי רבני הציונות הדתית נועדו עם סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי, לשיחה שעסקה בשירותם של חיילים שומרי מסורת ובמשבר האמון שלדבריהם הולך ומתרחב מול הצבא.

בפגישה השתתפו נשיאי ארגון רבני "תורת הארץ הטובה", הרב יעקב אריאל והרב דוד חי הכהן, ולצדם הרבנים הרב אליעזר איגרא, הרב איתן אייזמן, הרב יוסף ארציאל, הרב מרדכי גרינברג, הרב דוד תורג'מן, הרב יהושע מגנס והרב אליקים לבנון.

עוד השתתפו הרב נריה גוטל, הרב יגאל לוינשטיין, מנכ"ל איגוד הישיבות הגבוהות משה גוטמן ומנהל הארגון הרב עמית פנחס.

הרבנים עם תמיר ידעי צילום: באדיבות המצלם

הרב צבי טאו הגיע במפתיע למטה מפלגת נעם לישראל כדי לחזק ולברך את פעילי המטה ומועמדי המפלגה לאחר ההכרעה על ריצה עצמאית בבחירות.

הרב צבי טאו במטה נעם צילום: ללא

פעיל ההסברה בן קרסו, הוזמן על ידי JNF-USA לטקס הזיכרון לציון 25 שנה למתקפת ה-11 בספטמבר. בין האישים הבולטים שלקחו חלק באירוע היה שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, שפגש את קרסו בטקס ואמר לו: "תמשיך עם עבודת ההסברה הטובה שלך, אני מקווה שאתה תהיה יום אחד ראש הממשלה של ישראל".

קרסו עם האקבי צילום: ללא קרדיט

‏מינוי במרכז ישיבות בני עקיבא: שמעון ארבל, מקורבו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואחיו של שר הפנים לשעבר משה ארבל, מונה לסמנכ"ל תחום קשרי החוץ של הרשת.

לקראת ראש השנה והימים הנוראים, עלו תלמידי ובוגרי ישיבת ההסדר צפת להר הבית, יחד עם ילדיהם, בהובלת ראש הישיבה הרב איל יעקבוביץ' ורבני הישיבה.

ישיבת צפת בהר הבית צילום: ללא

איתמר גלינסקי, שנפצע אנוש במהלך הלחימה בלבנון לפני כמעט שנתיים, חזר לשירות מילואים. גלינסקי שב לשרת ביחידה שבה שירת בעת פציעתו.

גלינסקי הסביר כי מטרת הסרטון שפרסם אינה לזכות בפרסום או בכבוד, אלא להודות לקב"ה. "לפני שנתיים לא ידעתי אם אני אצא בחיים בכלל. היום, ברוך השם, חזרתי לשירות מילואים ביחידה ממנה נפצעתי בלבנון לפני שנתיים", אמר.