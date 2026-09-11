תיעוד ממצלמת גוף של חייל ביחידת יהל״ם באחד מהתוואים התת-קרקעיים

ארבעה חודשים של לחימה רצופה, בתנאי שטח מהקשים ביותר ובצל ניסיונות בלתי פוסקים של חיזבאללה לפגוע בכוחות, הסתיימו בהישג משמעותי: צה"ל השלים את כיבושו וטיהורו של רכס עלי טאהר - אחד ממעוזי הטרור המרכזיים של חיזבאללה בדרום לבנון.

המבצע, שנחשב לאחד המורכבים שביצע צה"ל בשנים האחרונות, כלל חצייה נועזת של נהר הליטני, קרבות ממושכים מעל ומתחת לקרקע, ומאמץ מודיעיני ומבצעי רחב שבו השתתפו חטיבת גבעתי, חטיבה 7, סיירת דובדבן, יחידת יהל"ם וגורמים רבים נוספים מכלל זרועות הצבא.

תיעוד רחפן מתוך אחד התוואים התת-קרקעיים צילום: דובר צה"ל

בצה"ל מספרים כי כבר עם תחילת המבצע התמודדו הכוחות עם מציאות מורכבת במיוחד. חיזבאללה שלט כמעט לחלוטין במרחב הליטני, והמעבר דרש פעולות הטעיה מתוחכמות ופתיחת צירים חלופיים שנמשכו שבועות ארוכים. במקביל, כוחות סיירת גולני התקדמו לעומק המרחב, בעוד כוחות נוספים פשטו על יעדי הטרור וניהלו קרבות פנים אל פנים בניסיון להפתיע את מחבלי חיזבאללה מכמה כיוונים בו-זמנית.

לאחר השלמת הלחימה במתחם הבופור, הופנה המאמץ אל היעד המרכזי - רכס עלי טאהר, ששימש במשך שנים כמרכז הפיקוד והשליטה של חיזבאללה בגזרה. מדובר במבצע קומנדו רחב היקף, שבמהלכו נדרשו פתרונות מבצעיים, לוגיסטיים ומודיעיניים מורכבים, תוך תיאום בין כלל גורמי המטה הכללי.

אחד האתגרים המשמעותיים היה מערכת התת-קרקע שבנה חיזבאללה לאורך השנים. במשך כשלושה חודשים התמודדו הלוחמים עם עשרות מחבלים שהתבצרו במנהרות וסירבו לצאת מהן. תנאי השטח - צמחייה סבוכה, סלעים, ערפל כבד ומרחב הררי - הפכו כל התקדמות למשימה מורכבת, אך הכוחות המשיכו להעמיק את הלחץ עד להשתלטות מלאה על המתחם.

אילוסטרציית הקרב של אוגדה 36 ברכס הבופור ועלי טאהר צילום: דובר צה"ל

במהלך המבצע אותרו כ-5,400 מטרים של תוואי תת-קרקע, וכדי להשמידם הושקעו טונות של חומרי נפץ. לצד המנהרות נתפסו אמצעי לחימה רבים ותשתיות טרור, ובצה"ל מדגישים כי תשתית "חוצב להבות" האיראנית שפעלה במרחב הושמדה לחלוטין.

גם במהלך הלחימה לא ויתר חיזבאללה על המעוז האסטרטגי. הארגון ניסה שוב ושוב לשלוח מחבלים נוספים אל הרכס ולהעביר אליהם אספקה, אולם צה"ל הצליח לקטוע את נתיבי ההגעה, לחסל מחבלים ולמנוע את שיקום האחיזה במרחב. על פי ההערכות, עשרות מחבלים פעלו באזור - חלקם חוסלו וחלקם נמלטו.

בצה"ל מדגישים כי המבצע אינו מסמן את סיום הפעילות בלבנון. אוגדות 36 ו-91 ממשיכות לפעול בגזרה, והכוחות ערוכים לבצע פעולות סיכול ומנע כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשוב ולהתבסס באזור.

המסר שמבקשים להעביר בצה"ל חד: הקו הצהוב נותר ללא שינוי, ישראל אינה מתכוונת לסגת מהמרחבים שבהם היא פועלת, וכל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו או להתקרב לגבול ייענה בפעולה צבאית מיידית. לאחר ארבעה חודשי לחימה, קובעים בצה"ל כי אחד ממעוזי הטרור המשמעותיים ביותר של חיזבאללה נותר ריק ממחבלים - והדרך חזרה עבור הארגון תהיה קשה בהרבה.