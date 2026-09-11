אילו מן האירועים הבאים במזרח התיכון ובעולם צפויים להתרחש בשנת תשפ"ז (2026-2027)? השיבו על החידון וגלו לקראת איזו שנה עליכם להיות ערוכים. (התשובות שלי מופיעות בתחתית המאמר.)

1. איזו מן ההתפתחויות הביטחוניות־מדיניות הבאות ניתן לצפות לה בשנה הקרובה?

א. הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, והתקרבות בין ישראל לטורקיה.

ב. הרחבת שותפויות הסכמי אברהם לעומאן, אינדונזיה, ג'יבוטי, קומורו, מאוריטניה, ואפילו ערב הסעודית.

ג. סדרה של פיגועי טרור בהשראת איראן נגד יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם, לרבות ניסיונות להתנקש בחיי ראש ממשלת ישראל.

ד. החלת הריבונות הישראלית על שטח C (כולל כל הערים והיישובים הישראליים ביהודה ושומרון, וכן בקעת הירדן ומרחב ירושלים רבתי, ובכלל זה מעלה אדומים וגוש עציון).

ה. לנוכח הלחץ הבינלאומי, ישראל תדחה את הכרזת הריבונות ביהודה ושומרון, אע"פ שאין ממשלה ישראלית במאה השנים הבאות אשר תסכים להקמת מדינה פלסטינית. היישובים והערים הישראליים ("ההתנחלויות") בלב הארץ המקראית ימשיכו לשגשג.

2. לאן מועדות פניו של הסכסוך הפלסטיני־ישראלי?

א. מדינת פלסטין ה"דמוקרטית והשלווה" תחדל ממדיניות התשלום בעבור טרור (תמיכה במחבלים ובבני משפחותיהם), תפטר חיילים ושוטרים שסייעו לפיגועי טרור נגד ישראלים או השתתפו בהם, תהפוך את ההסתה נגד יהודים ככוחות תת־אנושיים של הרוע לעבירה פלילית ותעמיד לדין מנהיגי דת ושדרנים המטיפים לכך, תכניס חינוך לשלום לבתי הספר של הרשות הפלסטינית, ותאמץ פרויקטים משותפים עם ישראל בתחומי המים, הביוב, התעשייה ותחומים נוספים.

ב. מחמוד עבאס ימות, יודח או יוסט הצידה בידי ג'יבריל רג'וב, מוחמד דחלאן או מרואן ברגותי - שכל אחד מהם יטען שהוא א־מפלגתי, אך למעשה יסלול את הדרך להשתלטות חמאס על הרשות הפלסטינית. צה"ל ייאלץ לכבוש מחדש את שטחי A ו־B ביהודה ושומרון כדי להדוף מתקפה מצד כוחות הרשות הפלסטינית שעברו הכשרה במערב והפנו את רוביהם נגד צה"ל.

ג. צה"ל ייכנס שוב לעומק רצועת עזה כדי לשים קץ לשלטון חמאס. מיליון עזתים יימלטו לסיני ומשם ימצאו מקלט ברחבי העולם, חרף מחאותיה של מצרים.

3. אילו ביום אחד היו נורים 5,000 טילים לעבר אזורים מיושבים בפריז, בלונדון, באוטווה ובקנברה, ו־1,200 אזרחים במדינות אלה היו נטבחים או נאנסים ונחטפים, והאויב היה ממשיך להתחמש ולהתכונן למתקפה הבאה - מה הייתה "התגובה הפרופורציונלית" של עמנואל מקרון, אנדי ברנהאם, מארק קרני ואנתוני אלבניזי?

א. הם היו מצביעים בעד החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם הקוראת ל"כל הצדדים" לנהוג ב"איפוק", ואז מכנסים ועידה בינלאומית כדי להעניק "מעמד של מדינה" לאויב הטרוריסטי התוקף.

ב. הם היו מבקשים להשקיע מיליארדי דולרים בכלכלת התוקף כדי לשפר את איכות החיים ולרסן את הדחף של התוקפים להמשיך ולפגוע בצרפת, בבריטניה, בקנדה ובאוסטרליה. הם גם היו מזרימים ברצון ובנדיבות מיליארדי דולרים כ"סיוע הומניטרי" כדי להאכיל את האוכלוסייה שבחרה בתוקפי הטרור, ללא פיקוח רציני על השימוש בכספים (כלומר, על הסטתם לצורך התחמשות צבאית מחודשת).

ג. הם היו מחזקים את "מדינת פלסטין" הפיקטיבית והנקמנית, ומשלשים את המימון לאונר"א, ובמקביל מהדקים את האמברגו על נשק ואת הסנקציות נגד ישראל ומאשימים אותה בטיהור אתני וברצח עם - וכל זאת תוך שהם ממשיכים לטעון שהם פרו־ישראלים.

ד. הם היו מוחקים את הנהגת הצד התוקף מעל פני האדמה, ואז מפציצים את אזור התקיפה בהפצצת שטיח עד עפר, כפי שעשו בעלות הברית במלחמת העולם השנייה.

4. לאחר בחירות האמצע בארצות הברית בנובמבר, אילו מן הצעדים הבאים ינקוט הנשיא טראמפ?

א. יעביר את ענייני מדיניות החוץ לסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, בעודו מתמקד בעצמו במיזמי ראווה גרנדיוזיים כמו אולם הנשפים בבית הלבן, קשת ניצחון באי קולומביה בוושינגטון, ושינוי שמותיהם של אוקיינוסים שונים ואפילו של הירח על שמו.

ב. ילחץ עלינו לסגת מאזורי הביטחון שהקימה ישראל לאורך גבולותיה הבלתי יציבים עם עזה, לבנון וסוריה.

ג. יכריז על הכרתו בממשלה "טכנוקרטית" חדשה בעזה, שהיא "לא פת"ח ולא חמאס", ויתעקש שישראל תאפשר לאלפי חיילים זרים להיכנס לעזה כדי לפקח על ה"שלום" ולנהל את מאמצי השיקום והבינוי - בשעה שחמאס משמר בשקט חלק ניכר מנשקו ומשליטתו.

ד. יחתום על הסכם רך (הסכם כניעה) עם איראן לחלוקת נתיבי השיט במפרץ הערבי, ולאחר מכן יסיג את רוב הכוחות האמריקניים מהמזרח התיכון.

ה. ינחית את "מכת הנוקאאוט של המאה" על אתרי הגרעין המתעצמים של איראן, כמו הר המכוש, ועל מוקדי הכוח של המשטר, וינסה להצית מהפכה בתוך איראן הן באמצעות פעילות חשאית והן באמצעות סבב של חיסולים ממוקדים, בסגנון ישראלי, של מנהיגי משמרות המהפכה.

5. תוצאת הבחירות הישראליות בחודש הבא תהיה:

א. ראש הממשלה בנימין נתניהו יובס קשות בידי רב־אלוף (מיל') גדי איזנקוט, יפרוש מהחיים הפוליטיים בישראל - ואולי אף יזכה לחנינה מהנשיא יצחק הרצוג.

ב. מחנה נתניהו יפתיע בניצחון של הרגע האחרון, המבוסס על קולותיהם של מצביעיה הצעירים ביותר של ישראל (בני 18-22), שלחמו בחזיתות המלחמות האחרונות ומחזיקים בעמדות לאומיות מובהקות. אך השמאל הפוליטי ובית המשפט העליון, המזוהה אידאולוגית עימו, יערערו על תוקף תוצאות הבחירות, תתחדשנה הפגנות מחנה "קפלן" ברחובות, ובעקבות זאת ישתרר שיתוק פוליטי שיימשך חודשים.

ג. נתניהו ואיזנקוט יסיימו בתיקו ויקימו ממשלת אחדות ליכוד־ישר, עם רוטציה בתפקיד ראש הממשלה לאחר שנתיים. נתניהו יהיה הראשון לכהן (במקביל לשנתיים הנותרות של טראמפ בתפקידו). תוקם ועדת חקירה ממלכתית לאסון 7 באוקטובר, ויועבר חוק שיגייס בהדרגה אך בנחישות את הציבור החרדי לשירות צבאי/לאומי.

ד. המבוי הסתום ימנע את הקמתה של ממשלה חדשה כלשהי, וישראל תיגרר למערכת בחירות חוזרת, בעוד ממשלתו הנוכחית של נתניהו תמשיך לכהן כממשלת מעבר.

ה. מי אמר שבכלל תהיינה בחירות באוקטובר? מצב חירום ביטחוני רחב־היקף (כמו מלחמה מחודשת עם איראן) יאלץ לדחות את ההצבעה.

6. בין ההפתעות הנעימות של בחירות אוקטובר יהיו:

א. כניסתם לכנסת של שורה חדשה של מנהיגים אמיצים ובעלי מוטיבציה אידאולוגית, שיביאו רוח של תקווה והשראה לפוליטיקה הישראלית; מפקדים בדרגי הביניים, גיבורי המלחמה הנוכחית, ומנהיגיה, הגיבורים באותה מידה, של החברה האזרחית של ימינו. זאת באמצעות מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר ומפלגות אחרות.

ב. קריסת התמיכה במפלגות החרדיות הקיימות וזינוק בתמיכה במפלגת "הציבור החרדי" החדשה, הדוגלת בשילוב החרדים בעולם ההשכלה הגבוהה, בשוק העבודה המודרני ובמסלולים מותאמים כראוי לשירות הלאומי/הצבאי, תוך הבטחת הישארותה של הקהילה חזקה ו"מוגנת" במחויבותה הדתית. הדבר יכניס לראשונה גם נשים חרדיות לכנסת.

ג. היחלשות התמיכה במפלגות קיצוניות משני קצות הקשת הפוליטית (כגון "הדמוקרטים" של יאיר גולן ו"עוצמה יהודית" של איתמר בן גביר).

ד. כל האמור לעיל, הלוואי.

7. אם גדי איזנקוט יהיה לראש ממשלת ישראל, איזו מדיניות הוא ינקוט?

א. יקפל מתיישבים ישראלים (בחוות, במאחזים ועוד) מחלקים נרחבים של יהודה ושומרון.

ב. יחזק את ההתיישבות הישראלית בחלקים חיוניים של יהודה ושומרון, לרבות גבעות אסטרטגיות בשטחי A ו־B, וימשיך לפתח את מתחם E-1 בין ירושלים למעלה אדומים.

ג. יתעקש, בדומה לנתניהו, להחזיק באזורי הביטחון החדשים של ישראל בעזה, בלבנון ובסוריה, וישמור על גישתה הצבאית התקיפה של ישראל לסיכול איומים מתהווים, ללא היסוס.

ד. ייסוג במהירות יחסית מאזורי הביטחון הללו לנוכח הלחץ הבינלאומי, ויירתע מעימות נוסף עם חמאס וחיזבאללה.

ה. יכין את צה"ל לעימות מתעצם עם צבאות עוינים ועם ארגוני טרור ביהודה ושומרון, ויבטיח שישראל לא תיתפס שוב לא מוכנה למתקפת פתע בהיקף של 7 באוקטובר.

ו. יחפש דרכים חדשות "לחזק" את מחמוד עבאס, כדי שיוכל גם ליטול אחריות על עזה ולהביא יציבות, ממשל תקין ורצון טוב לאזור כולו.

ז. יכין את צה"ל ואת חיל האוויר לעימות מחודש עם איראן.

ח. ירכך את דרישתה של ישראל לפירוק מוחלט של מערכי הגרעין והטילים של איראן, ובמקום זאת ישתף פעולה עם ה־E-3 ועם סבא"א כדי להגיע להסדר עם איראן.

ט. מי לכל הרוחות יודע? איזנקוט נמנע בקפדנות מלהביע עמדה בכל אחד מן הנושאים האסטרטגיים והדיפלומטיים המרכזיים שעל הפרק. במקום זאת, כל מה שאומרים לנו הוא שהוא "ישר".

8. התפילה החשובה ביותר שאנחנו יכולים לשאת בראש השנה הזה היא:

א. תפילה לשיח חברתי מתון גם בעיצומה של מערכת בחירות שנויה במחלוקת, בנוסח המיוחס לרבי נחמן מברסלב: "יהי רצון מלפניך שתרחם עלינו ברחמיך הרבים... ותבטל כל מיני מחלקות מן העולם, ותיתן בלב כל אחד ואחד שירחם על חברו, ויאהב את חברו באמת אהבת נפש... ותבטל כל מיני שנאה וקנאה וקנטור וניצחון...".

ב. תפילה לניצחונות, בנוסח תהלים צ"ד: "אֵל נְקָמוֹת ה', אֵל נְקָמוֹת הוֹפִיעַ! ... וַיְהִי ה' לִי לְמִשְׂגָּב, וֵאלֹהַי לְצוּר מַחְסִי. וַיָּשֶׁב עֲלֵיהֶם אֶת־אוֹנָם, וּבְרָעָתָם יַצְמִיתֵם."

ג. תפילה לשיקומו של העם, בנוסח התפילה המיוחסת למקובל רבי ישעיה הלוי הורוביץ (השל"ה הקדוש): "יהי רצון... שתצילני מיצר הרע, ותן בלבי הכנעה וענוה ויראת חטא. מלכנו ואלוהינו, יחד שמך בעולמך ובנה ביתך, שכלל היכלך וקבץ גליותינו, פדה צאנך ושמח עדתך".

ד. כל האמור לעיל.

התשובות שלי: 1ה. 2א, הלוואי. 3 הם כבר עשו את א, ב ו־ג. 4ב ו־ג; אפשר לחלום על ה. 5ג. 6ד. 7ט. 8ד.

הכותב הוא מנהל-שותף ועמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית, בירושלים. הדעות המובעות כאן הן שלו בלבד. שלושים שנה של חיבוריו בתחומי הדיפלומטיה, הביטחון והפוליטיקה מופיעים באתר davidmweinberg.com