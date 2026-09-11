תיעוד: חיסול מפקד חטיבת חאן יונס בחמאס צילום: דובר צה"ל

פעילות משותפת של צה"ל ושב"כ הובילה אמש (חמישי) לחיסולו של מחמד יאזורי, מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה.

מינויו של יאזורי לתפקיד מפקד החטיבה הגיע לאחר שביצע שורה של תפקידי פיקוד מרכזיים בארגון, בהם סגן מפקד חטיבת חאן יונס, מפקד גדוד הסיוע הקרבי ומפקד מחלקת המודיעין של החטיבה.

במסגרת אחריותו, ניהל את פעילות מחבלי החטיבה והכווין אותם להוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה.

בתקופה האחרונה המחבל עסק בקידום עשרות מתווי טרור נגד כוחות הביטחון וניסה לשקם את בניין הכוח של החטיבה שנפגע קשות במהלך ימי הלחימה.

במהלך התקיפה בה סוכל יאזורי חוסלו פעילים נוספים בזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת חאן יונס: מפקד הפלוגה חודיפה מעמר, והמחבל מחמד בהג'ת ראצ'י.