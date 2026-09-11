רגע לפני כניסת ראש השנה, מרכזי הקניות, רשתות המזון והחנויות ברחבי הארץ התמלאו באלפי ישראלים שהשלימו את ההכנות האחרונות לחג.

נתוני חברת שבא, המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, מצביעים על עלייה נוספת בהוצאות הציבור לעומת השנה שעברה.

בין השעות 8:00 ל־11:00 בבוקר הוציאו הישראלים בכרטיסי אשראי יותר מ־459 מיליון שקלים - עלייה של 2.7 אחוזים לעומת ערב ראש השנה אשתקד, אז עמד היקף ההוצאות על כ־446.8 מיליון שקלים.

גם בהשוואה לשנים קודמות נרשמת מגמת עלייה עקבית. בערב ראש השנה תשפ"ה הסתכמו ההוצאות באותן שעות בכ־422.9 מיליון שקלים, ואילו בערב ראש השנה תשפ"ד, לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", עמד היקף הרכישות על כ־378.4 מיליון שקלים בלבד.

שעת השיא נרשמה סמוך לכניסת הצהריים. בשעה 10:56 עברו בקופות יותר מ־18 אלף עסקאות בתוך דקה אחת בלבד, בהיקף כספי של למעלה מ־3.44 מיליון שקלים.