משטרה צבאית צילום: Flash90

עשרות צעירים חרדים המוגדרים כעריקים וכמשתמטים מצה"ל נעצרו בימים האחרונים בנמל התעופה בן גוריון, בעת שניסו לצאת מישראל לקראת תפילות ראש השנה באומן. על פי נתוני ארגון "הפקדתי שומרים", כ-70 מתוך כ-80 הצעירים החרדים השרויים כעת במעצר בבתי כלא צבאיים הם חסידי ברסלב. ארגון "הפקדתי שומרים", המפעיל בשגרה קו חירום טלפוני ומערך סיוע משפטי בישראל עבור צעירים המסרבים להתגייס, מדווח על קריאה דחופה לתפילות לשחרור הכלואים. במקביל לפעילות השוטפת בארץ, מקיים הארגון הרחבה מיוחדת של המערך בתוככי אומן. עבור חסידים שהצליחו לצאת מישראל וחשופים לסכנת מעצר עם שובם, הוקם באוקראינה מוקד ייעוץ פרונטלי. גורמים בברסלב מסרו כי עו"ד שלמה חדד מפגשי הדרכה פרטניים ביום שני בקלויז האשכנזי באומן, במטרה לספק מענה משפטי ולמנוע מעצרים המוניים בנתב"ג ובמעברי הגבול בתום החג.