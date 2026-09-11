סאמי אבו שחאדה, יו"ר מפלגת "הברית הלאומית הדמוקרטית" (בל"ד), מזהיר מפני ניסיונות של מפלגות ציוניות לגייס קולות מקרב הבוחרים הערבים בבחירות הקרובות.

בראיון לאתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק" תיאר אבו שחאדה את האפשרות הזו כ"סכנה גדולה מאוד", על רקע הנסיבות הפוליטיות שעוברות על החברה הערבית.

אבו שחאדה ציין כי המפלגות הערביות יתמודדו עם האתגר באמצעות "קמפיין מאורגן", והדגיש כי מפלגות ציוניות תומכות ב"מדיניות גזענית ובפשעי מלחמה נגד בני עמנו".

לדבריו, הצבעה ערבית למפלגות ציוניות החלה לאחר "הנכבה", ואחת הסיבות לה הייתה הפחד ממפלגת השלטון, שהשתמשה לטענתו באיומים כלפי החברה הערבית.

הוא הוסיף כי כניסת בל"ד לזירה הפוליטית היוותה נקודת מפנה בדפוס ההצבעה בחברה הערבית, שבאה לידי ביטוי במעבר רוב הקולות למפלגות הערביות. אתר "אל-ג'רמק" מציין כי המפלגות הערביות פועלות בשני צירים מקבילים: העלאת שיעור ההצבעה הערבי ומניעת זליגת הקול הערבי למפלגות ציוניות.