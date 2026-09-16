“משפחה שנקלעה למשבר כלכלי אינה זקוקה רק לעצה טובה. היא זקוקה ליועץ מקצועי שילך איתה לאורך הדרך, ולעיתים גם לסיוע חד־פעמי שמתבסס על הקהילות ברחבי הארץ ומאפשר למשפחה להחזיק מעמד עד שתעמוד שוב על רגליה", אומר ישראל ליבמן, מנכ"ל ומייסד עמותת מקימי. “התרומות למקימי מאפשרות לנו להעניק למשפחות את המעטפת הזאת ולסייע להן לשנות באמת את מצבן הכלכלי".

ישראל ליבמן, מנכ"ל ומייסד עמותת 'מקימי' ללא

מאז הקמתה בשנת 2010 סייעה מקימי ליותר מ־4,000 משפחות שנקלעו למצוקה כלכלית. כל משפחה מקבלת ליווי אישי של איש מקצוע, שבוחן איתה את התמונה המלאה, מסייע בבניית תקציב ותוכנית הבראה ופועל להסדרת חובות ולהגדלת הכנסות. בעת הצורך מעניקה העמותה גם הלוואות או מענקים כחלק מתהליך השיקום.

נותנים באחריות. מחזקים משפחות. תורמים למקימי>>>

זה אינו פתרון רגעי לחוב, אלא תהליך שמעניק למשפחה כלים לחזור להתנהלות מאוזנת ולעצמאות כלכלית. התרומות למקימי מאפשרות לממן את הליווי המקצועי, ובמקרים המתאימים גם להעניק למשפחה את הסיוע שיאפשר לה להחזיק מעמד עד שהתהליך יישא פרי.

כבר 16 שנה הציבור שותף בעשייה הזאת. לקראת יום הכיפורים מזמינה מקימי את הציבור לתרום את כספי פדיון הכפרות, ולהעניק לעוד משפחות אפשרות אמיתית לצאת מן המשבר.

שלושה דורות של מסירות

עמותת מקימי נושאת כיום את זכרם של שלושה דורות במשפחת ליבמן:

הרב מנחם ליבמן זצ"ל - תלמיד חכם ואיש עשייה ציבורית, שהקדיש את חייו לתורה, לעם ישראל ולארץ ישראל.

שניאור־שלמה ליבמן הי"ד, בנו - איש תורה וחסד, שהיה מסור במיוחד לקבר יוסף ונרצח בשנת תשנ"ח בעת סיור אבטחה סביב יצהר.

אליקים שלמה ליבמן הי"ד, נכדו - מאבטח במסיבת הנובה, שבבוקר שמחת תורה נשאר לטפל בפצועים במשך שעות, ונרצח במתקפת הטרור.

לקראת היום הקדוש, ממשיכים את דרכם בנתינה, באחריות ובחסד.

פדיון כפרות תורמים במקימי>>>