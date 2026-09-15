יוסי סוקניק סמנכ"ל רשת נעם-צביה, מראשי פורום החינוך הדתי

משבר תקציבי עמוק מאיים על עתיד החינוך הממלכתי-דתי העל-יסודי, בעקבות הליכים משפטיים ועיכובי כספים.

סמנכ"ל רשת נועם צביה ומראשי פורום החינוך הדתי, יוסי סוקניק, מתאר את ההשתלשלות שהובילה למבוי הסתום הנוכחי.

"יש בג"ץ גדול שהוגש כבר לפני למעלה משנה נגד משרד החינוך, שטוען שהחינוך הממלכתי דתי מופלה לטובה אל מול מגזרים אחרים. במהלך הדיונים, משרד החינוך לא יכול היה לשחרר את הכספים הנחשבים 'קואליציונים' שמועברים לחינוך הממלכתי דתי העל יסודי כבר למעלה מ-20 שנים. בהמשך, בית המשפט אישר לשחרר כספים, אבל לא יותר ממה ששולם בשנת תשפ"ה שגם בה לא קיבלנו 100%. לאחר מכן הוגש בג"ץ על התנהלות ועדת הכספים וגם הכסף הזה מעוכב".

סוקניק מותח ביקורת חריפה על הגדרת התקציבים הללו לאורך השנים ועל הדרך שבה בחר משרד החינוך לפעול. "חלק מכספי החינוך הממלכתי דתי העל יסודי, נחשבים משום מה 'קואליציונים' כבר למעלה מעשרים שנים וזו איוולת מתמשכת. מדובר במצב שמוביל אותנו למבוי סתום. עצם יצירת דוח השקיפות מצד משרד החינוך, שבא ומראה שתלמיד בחינוך הממלכתי דתי מקבל 'יותר' מכל תלמיד אחר במדינת ישראל, נעשה במכוון על מנת לפגוע בחמ"ד".

סוקניק דוחה את הטענה שלפיה פערי התקצוב מעידים על אפליה לטובת החמ"ד. לדבריו, תלמידי החינוך הממלכתי-דתי מקבלים מערכת חינוך רחבה יותר, הכוללת לצד מקצועות הליבה גם לימודי קודש, תפילה ותכנים של זהות יהודית. בנוסף, חלק מהפערים נובעים ממאפיינים מבניים של המערכת, ובהם בתי ספר קטנים יותר, פיזור גיאוגרפי רחב ומוסדות שפועלים גם במקומות שבהם מספר התלמידים מצומצם. לדבריו, בחינה של התקציב הממוצע לתלמיד בלבד, בלי להתייחס להיקף השירותים ולמאפייני המערכת, יוצרת תמונה חלקית ומטעה.

בדבריו מדגיש סוקניק את הצורך בהתערבות דחופה של נבחרי הציבור והמערכת המשפטית למניעת פגיעה בצוותי ההוראה. "אנחנו מאוד מקווים שבג"ץ יתעשת ושגם משרד החינוך יתעשת ויגן על החינוך הממלכתי דתי. כל עוד משרד החינוך לא יעשה מעשה מול בג"ץ, כשמשרד האוצר תומך בבקשת החינוך הממלכתי דתי, המצב יחמיר. צריך לדאוג שהחינוך הממלכתי דתי לא יקרוס ומורים לא יפוטרו בגלל המצב הזה. אנחנו לא מכירים שום אפליה. החינוך הממלכתי דתי צריך לקבל מספיק תקציב כדי לעשות את ההשלמה לחינוך דתי וזה חלק מחוק חינוך חובה".

להערכתו, המשך הפגיעה בתקציבים יוביל לשינוי בהעדפות ההורים ולזליגה מחוץ למערכת הרשמית של משרד החינוך. "הורים שיבינו שמשרד החינוך פוגע במעשיו בחינוך הממלכתי דתי, יחשבו טוב מאוד אם הם ממשיכים בחמ"ד, או מעדיפים ללכת לחינוך המוכר שאינו רשמי".

הדרישה שלו ברורה וחדה. "הכספים לחינוך הממלכתי דתי העל יסודי צריך להיות חלק מבסיס התקציב. מדובר על תקנות שנמשכו שנים ובזכותן מורים מועסקים מדי שנה ושנה. הכספים הללו הם לא קואליציוניים. הם לחם חוקו של החינוך הממלכתי דתי העל יסודי במדינה והם נצרכים מדי שנה על מנת לתת את הערך המוסף שלנו. הדרישה שלנו היא ששר החינוך יגן על החינוך הממלכתי דתי, שהוא נשמת אפו של ציבור שעושה המון למען המדינה".