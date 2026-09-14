סרטון הרב פנדל - עבור משפחת ג'הסי

עבור רובנו, ראש השנה הוא חג של משפחה. רגע שבו מתכנסים סביב השולחן, מברכים על השנה החדשה ומבקשים שתהיה טובה ומתוקה.

אבל בבית משפחת ג'הסי, השנה החדשה נפתחה בכאב שאי אפשר לתאר.

שמונה ילדים, בני 3 עד 17, ישבו לראשונה סביב שולחן החג ללא אמם, רבקה ג'הסי ז"ל - מי שהייתה הלב של הבית, שדאגה לכל פרט, חיבקה, הקשיבה והעניקה לכל אחד ואחת מהם תחושת ביטחון ואהבה.

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רק שבועיים קודם לכן, בבוקר שבת קודש פרשת כי תבוא, נפטרה רבקה בפתאומיות מדום לב. היא הייתה בת 39 בלבד.

במקום להתכונן יחד עם ילדיה לחג, ללוות אותם בפתיחתה של שנה חדשה ולמלא את הבית בחום המיוחד שלה - נאלצו שמונת הילדים ואביהם, עדיאל, להתמודד עם מציאות חדשה וכואבת: ראש השנה הראשון בלי אמא.

רבקה נולדה בצרפת להוריה, יהודה וחנה מורין הי"ו. בגיל 11 עלתה עם משפחתה לארץ והתגוררה בנווה דקלים שבגוש קטיף. לאחר שלוש שנים שבה עם הוריה לצרפת, אך הגעגועים לארץ ישראל החזירו אותה הביתה.

בגיל 20 עלתה שוב ארצה. בהמשך נישאה לעדיאל, ויחד זכו להקים בית יהודי טהור שהתברך בשמונה ילדים.

רבקה הייתה אישה שקטה וצנועה, מסורה למשפחתה בכל ליבה. בזמן שבעלה יצא לעבוד שעות ארוכות כדי לפרנס את הבית, היא גידלה את הילדים, ניהלה את הבית ודאגה להעניק להם הרבה מעבר לצורכיהם היומיומיים. היא חינכה אותם לאהבת תורה, לצניעות, ליראת שמיים ולמידות טובות.

ימי השבעה הסתיימו וגם חג ראש השנה חלף, אך עבור משפחת ג'הסי ההתמודדות רק מתחילה.

כעת נותר עדיאל לגדל לבדו שמונה ילדים צעירים, המתמודדים לא רק עם הגעגוע העמוק לאמם, אלא גם עם שינוי מוחלט של שגרת חייהם. לצד הכאב והאבל, ניצבות בפני המשפחה דאגות יומיומיות וכלכליות רבות.

מתוך הרצון לעטוף את הילדים ולהעניק להם ביטחון ויציבות, יצאו בני המשפחה והקרובים בקמפיין מיוחד למענם.

לא משאירים את משפחת ג'הסי לבד! תרמו כאן>>>

אלפי אנשים כבר פתחו את ליבם ובחרו להיות שותפים, אך כדי לאפשר למשפחה לקבל את התמיכה הדרושה לה גם בהמשך הדרך - הם עדיין זקוקים לנו.

הקמפיין מסתיים בשעות הקרובות, וזו ההזדמנות של כולנו לעצור לרגע ולהיות שם עבור שמונת ילדיה של רבקה.

איננו יכולים להשיב להם את אמם. איננו יכולים למלא את החלל העצום שנפער בחייהם. אבל אנחנו כן יכולים להקל על הדאגה הכלכלית, להעניק להם מעטפת תומכת ולאפשר לאביהם להקדיש את כוחותיו לגידולם ולשיקומם.

בואו נעטוף את שמונת הילדים באהבה.

בואו נעזור להם לקום מתוך השבר.

בואו נהיה שותפים לעתידם.

היו שותפים>>>

לא משאירים את משפחת ג'הסי לבד!