על החלטתה של מפלגת 'האחדות' של גלעד ארדן לוותר על ההתמודדות, שוחחנו עם מי שאמור היה להיות אחד מראשיה, אל"מ במיל חזי נחמה, המספר על המפלגה שבסופו של דבר תזכה בתמיכתו.

"הסיבות להקמת המפלגה היו אחדות וכפיית ממשלה שמורכבת משני הגושים, עמדות ימניות מובהקות וקידום חוק גיוס לכל אזרחי ישראל", אומר נחמה ומדגיש כי גם כעת הוא מאמין מאוד בעקרונות הללו, "אבל המוצר לא מכר. ראינו שוב ושוב את מצבנו בסקרים, לא הצלחנו להתקרב לאחוז החסימה, ולכן גלעד קיבל את ההחלטה המושכלת לפרוש בזמן".

על הסיכוי לאכוף ממשלה שבנויה ממפלגות שני הגושים ועם זאת תתיישר על פי עקרונות הימין, שאלנו מדוע לטעמו ניתן לצפות להסכמה כלשהי מכיוון שמאל למתווה שכזה. נחמה קובע כי "אם כל חטאת היא החרמות שהתחילו לפני עשר שנים, החרמת נתניהו. אסור להגיע לשיח של חרמות, וחלק מהמנהיגים בגוש השני מבינים את זה. לכן איזקוט לא אומר במפורש שהוא לא ישב בממשלה עם נתניהו. הוא מבין שהוא לא רוצה להפר את המילה שלו ומבין שאם הציבור הישראלי יאמר את דברו וייתן רוב לגוש הימין הוא ירצה למצוא את עצמו בממשלה תוך שאיפה להשפיע באופן מסוים".

מוסיף נחמה ומציג כדוגמה לתפיסתו את סוגיית הרפורמה המשפטית: "אני מעדיף רפורמה של שמונים אחוז בהסכמה של שמונים אחוז מהעם, ולא תשעים אחוז רפורמה בהסכמה של חמישים אחוז מהעם. חשוב ליצור מצב שבו שבעים אחוז מהעם מסתכלים על הממשלה ומוצאים בה מישהו שהם מזדהים אתו, ולא ממשלה לעומתית שבה חצי מהאזרחים מרגישים שאין להם ייצוג".

להערכתו של נחמה, "מושכים את איזנקוט לכיוונים שונים. לא סתם הוא משבץ במפלגה שלו אנשי ימין ודתיים. הוא מבין שרוב העם בימין ולכן זה מה שהוא מנסה למכור, אבל אם הוא ייגרר לגוש השינוי הוא יילך עם יאיר גולן לממשלת שמאל ואנחנו צריכים למנוע את זה בכל מחיר. זו ממשלה מאוד מדאיגה כשמאחוריה מי שיהנדס את הדברים הוא רונן מנליס, איש שמאל במהותו, אדם שעמדותיו קרובות לאלה של יאיר גולן יותר מאשר לעמודת של איזנקוט".

מוסיף נחמה ותוהה מדוע המילה 'אחדות' מרתיעה כל כך. לטעמו ניתן לתמוך בהתיישבות, בחוות ובהכרעה צבאית ועם זאת להותיר דלת פתוחה לצד השני בעם. "איזנקוט ישחק עם הקלפים שיהיו לו. אם יהיו לו קלפים של גוש השינוי עם הערבים הוא יילך על זה ואם יכפו עליו להצטרף לממשלת ימין והוא יבין שזו החלופה היחידה שלו, הוא מבין שזה יכול לקרות".

"אחרי עשר השנים האחרונות, קורונה, מלחמה ושש מערכות בחירות, מגיע לעם ישראל משהו אחר. ניסינו לשווק את הדבר הזה. זה לא הצליח, אבל זה לא אומר שהמוצר לא יצליח בעתיד", אומר נחמה שמספר על כוונתו הנוכחית להעביר את תמיכתו והצבעתו למפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ'. לשאלתנו אם הוא מרגיש פספוס שלא פנה מלכתחילה למפלגתו של סמוטריץ' ומוצא את עצמו משובץ ברשימתו.

"אני מסרב לראות את זה כך. לא נועדתי להיות בכנסת. לא הייתה לי מגמה להגיע לכנסת ולפי זה חשבתי דרך איזו מפלגה אוכל לעשות זאת, אלא להיפך. יש לי עקרונות שאני מאמין בהם וכשגלעד בא והציג את העקרונות שלו זה היה נשמע הכי קרוב לעקרונות שבהם אני אוחז ולכן אמרתי שאצטרף למסע, ואם זה לא הצליח אני לא מרגיש פספוס. כשאצביע לציונות הדתית אעשה זאת עם תחושת החמצה על שלא הצלחתי לקדם נושאים של גיוס ואחדות שאני מאמין בהם".

בדבריו מציין נחמה את תנופת ההתיישבות שביצעה הציונות הדתית ואת תפקודו של השר סמוטריץ' כשר אוצר, אך מעבר לכך הוא סבור שישנן במפלגה טעויות, גם בנושא הגיוס וגם בנושא גיוון הרשימה, שאמנם השתפר לאחר השריונים, אבל לטעמו יש בו עוד מה לתקן.