אריה קינג

חבר מועצת העיר ירושלים אריה קינג השתתף בהפגנה מול הקונסוליה הבריטית בשכונת שמעון הצדיק בירושלים, ומתח ביקורת חריפה על מדיניות ממשלת בריטניה ועל פעילות הקונסוליה בעיר.

בריאיון לערוץ 7 אמר קינג כי המפגינים הגיעו למחות נגד מה שכינה "צביעות" הממשלה הבריטית. לדבריו, הקונסוליה נהנית משירותים שמספקות חברות וגופים ישראליים, ובהם חשמל, תקשורת ומים, אף שבריטניה אינה מכירה בריבונות הישראלית במזרח ירושלים. "אם הם רוצים להתנתק מחברות ישראליות שפועלות במזרח ירושלים, שיואילו בטובם להתנתק מהטלפון, מהאינטרנט ומהמים".

הוא התייחס גם להסדרי התנועה והאבטחה בסביבת הקונסוליה וטען כי כביש במקום נסגר לבקשת הנציגות הבריטית. לדבריו, אם הקונסוליה אינה מקבלת את סמכותה של עיריית ירושלים במקום, עליה לוותר גם על ההסדרים שנעשו עבורה ולהחזיר את הכביש לשימוש הציבור.

בהמשך הפנה קינג את דבריו לממשלת ישראל וקרא לה לפעול באופן מיידי. "הממשלה צריכה לא לחכות שבוע ולא שבועיים, לא חודש ולא חודשיים אלא לפעול היום, לניתוק באופן אקטיבי של הקונסוליה מכל השירותים ששייכים למדינת ישראל".

לדבריו, הצעד אינו צריך להיות מוגבל לנציגות הבריטית. "כל מדינה שמסרבת לקבל את הריבונות שלנו בירושלים - צריך לפעול מולה באותה צורה".