אירוע הזיכרון המרכזי לזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהיה מתוכנן להתקיים בבנייני האומה בירושלים בחודש, בוטל באופן רשמי, בעקבות הנחיית היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, לפיה האירוע לא יכול לצאת אל הפועל בתקופת בחירות וכן על רקע ההליך המתנהל בנושא בבג"ץ.

במכתב ששלח מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן לעיריית ירושלים ולאנשי משרדו, צוין כי לנוכח הנסיבות וסד הזמנים שנוצר, כפי שדיווח מפיק האירוע, לא נותרה ברירה אלא לבטלו.

"בעקבות הודעת המפיק כי בסד הזמנים הקיים לנוכח הנחיית היועצת המשפטית לממשלה כי בשלב זה לא ניתן לקיים את האירוע לזכרו של מרן בגלל מערכת הבחירות", ציין אבידן במכתבו, והוסיף כי לדינמיקה זו מצטרף גם ההליך המשפטי. "עקב הימשכות ההליך המשפטי המתקיים בבג"ץ, לצערי הרב ועקב אי קיומה של אפשרות אחרת, הריני להודיעכם על ביטול הילולת מרן אשר הייתה אמורה להתקיים בין התאריכים 6-8 באוקטובר בבנייני האומה".

למרות הודעת הביטול, במשרד לשירותי דת הבהירו כי האפשרות לקיים מיזם אחר לזכרו של הרב עובדיה יוסף, עדיין עומדת על הפרק.

אבידן ציין כי במידה ותתקבל החלטה לקיים אירוע במתכונת חלופית - יתקיימו מגעים ותיאומים בנושא מול עיריית ירושלים.