הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם היום (שני) איגרת מיוחדת למפקדי ולוחמי צה"ל על רקע סערת הסרט האנטי-ישראלי "נז"א" הטוען כי צה"ל ביצע פשעי מלחמה בעזה.

"בימים האחרונים פורסם דבר הקרנתו של סרט המכונה "נז"א", המייחס לצה"ל פשעי מלחמה חמורים. לא צפיתי בסרט, איני יודע את מי ריאיינו בו או מי עומד מאחוריו. הטענות והאירועים לא הוצגו בפני צה"ל, ולכן קשה להגיב לדברים בצורה רצינית ומקצועית. עם זה, חשוב לי לכתוב לכם מה אני כן יודע, ומה יודעים גם אתם על העובדות, על הערכים ועל באופן התנהלותו של צה"ל", פתח זמיר.

הוא הוסיף "ב-7 באוקטובר 2023 פתח חמאס במתקפת טרור רצחנית על יישובי הדרום, מהמזוויעות שידעה האנושות וידע עמנו. בתגובה יצא צה"ל למלחמת מגן, מהקשות והמורכבות בתולדות המלחמות בעידן המודרני - באחד האזורים הצפופים בעולם, מול אויב שכאסטרטגיה - ביצר את עצמו בתוך אוכלוסייה אזרחית ועשה זאת בכוונת מכוון.

לכל אורך המלחמה הרב-זירתית לחם צה"ל על פי רוח צה"ל וערכיו, ופעל בהקפדה על דיני המלחמה מול אויב המבקש להשמידנו. "נזק אגבי" אינו ביטוי גנאי, אלא מבטא את מחויבות צה"ל לפגוע במבקשי רעתנו, כשהוא עושה מאמץ עליון לשמור על מידתיות ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחפים מפשע. זוהי תמצית ההבדל בינינו לבין אויבינו, אשר מכוונים את מעשיהם כדי לפגוע פגיעה ישירה באזרחים. לחיילי צה"ל ולמפקדיו הייתה וישנה הזכות להשתתף במלחמת המגן של העם היהודי. עשיתם ואתם עושים זאת גם כעת - במקצוענות ובאחריות, בענווה ובאמת, נאמנים לערכי צה"ל ולחוק" הדגיש זמיר.

לדבריו "אנחנו ארגון שלמד על בשרו את חשיבותם של הביקורת ושל הספק. אנחנו פועלים כל העת לתחקר, לתקן ולהשתפר, ונמשיך לקבל כל ביקורת עניינית ולבדוק את עצמנו. עם זה, הכפשה שקרית, מניפולטיבית ולא מבוססת - אינה ביקורת לגיטימית, גם אם היא זוכה למחיאות כפיים ממתחסדים".

"נמשיך להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה, ולא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. אתם מגינים על צה"ל ועל מדינת ישראל והיא תדאג להגן עליכם. לא ניתן לאיש להכפיש אתכם או להטיל ספק במוסריותכם", סיכם זמיר.

מוקדם יותר ערך זמיר התייעצות מיוחדת עם צמרת צה"ל בעקבות הסרט והנחה לבחון צעדים משפטיים אפשריים ביחס לסרט ולמעורבים בו.

בנוסף הורה זמיר לבחון את היבטי ביטחון המידע ואת האפשרות שחומרים מסווגים הודלפו ושימשו להפקת הסרט.

זמיר אמר בדיון כי הסרט הוא "ניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל".

"על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", הדגיש הרמטכ"ל. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".

הוא הוסיף כי מדובר מבחינתו במהלך המכוון נגד ישראל ולא רק נגד הצבא: "הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילינו ומפקדינו ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. זהו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו - ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו".

זמיר הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר על רקע הפצת הטענות והשלכותיהן האפשריות על ביטחונם האישי של חיילי צה"ל ועל ביטחון המדינה. במקביל הורה לבחון היבטי ביטחון מידע ומעורבים אפשריים בהדלפת חומרים מסווגים ששימשו, על פי הודעת צה"ל, להפקת הסרט.

עוד הורה הרמטכ"ל להקים צוות רב-ארגוני ורב-תחומי בראשות ראש אגף התכנון, שיגבש דרכי פעולה וכלים להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו. הצוות צפוי לפעול בשיתוף מומחים מישראל ומהעולם.

"אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם", אמר זמיר. "מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות, בכל הכלים העומדים לרשותנו - משפטיים, פיקודיים והסברתיים".

הרמטכ"ל קרא גם למאמץ הסברה לאומי ובין-לאומי רחב בשיתוף משרד החוץ, משרד המשפטים, מערך ההסברה הלאומי וגורמים נוספים. הוא הדגיש כי צה"ל פועל בהתאם לדין הבין-לאומי, לרוח צה"ל ולערכיו, וטען כי הצבא מוביל במאמץ לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים.