ממדאני נגד טראמפ: 22 מדינות ברחבי ארה"ב תובעות את ממשל טראמפ, לאחר שחוק חדש שאמור להיכנס לתוקף ביום שישי יקשה על כניסת מהגרים ממדינות רבות לארה"ב.

החוק החדש אמור להעניק לפקידי ההגירה שיקול דעת רחב יותר ואפשרות למנוע כניסת מהגרים לארה"ב, אם החשש הוא כי הם יזדקקו לסיוע ציבורי על מנת לכסות את עלויות המחיה, הדיור או הבריאות שלהם.

החוק גם כולל משפחות בעלות מעמד חוקי בארה"ב, שעלולות להיות מגורשות במידה ויבקשו סיוע כספי לצרכי מגורים או בריאות. לטענת התובעת הכללית של ניו יורק, לטישיה ג'יימס, וראש העירייה זוהראן ממדני, החוק החדש יגרום למדינות השונות ברחבי ארה"ב הפסדים של מיליארדי דולרים ממענק פדרלי שאמור להיות מועבר אליהן, במטרה לסייע למהגרים. הם גם טוענים כי החוק החדש ימנע איחוד משפחות של מהגרים, מחשש כי אנשים שמבקשים להיכנס לתחומי ארה"ב על מנת להתאחד עם משפחותיהם, יעדיפו להימנע מבקשת ויזה.

"אין לאלץ משפחות עובדות להסתדר ללא התמיכה שהן זקוקות לה, משום שהן חוששות שבקשת סיוע תגרום לגירושן. החוק מנצל את הפחד הזה וגורם למשפחות לוותר על סיוע במזון, שירותי הבריאות והטבות ציבוריות אחרות המגיעות להן כדין", אמר התובעת הכללית של ניו יורק, לטישיה ג'יימס, בהצהרה לתקשורת. התביעה שהוגשה לבית המשפט הפדרלי בניו יורק דורשת לבטל את החוק החדש.