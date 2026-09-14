פרשייה ביטחונית חמורה. חקירה סמויה וממושכת של ימ"ר שרון בשיתוף שב"כ, הובילה למעצרו של תושב כפר קאסם כבן 19, שר שירת ככבאי במסגרת השירות הלאומי בתחנה במרכז הארץ, בחשד שפעל להקמת חוליית טרור ותכנן סדרת פיגועים נגד יעדים ישראליים.

ב-i24NEWS נחשף כי על פי ממצאי החקירה, ניצל החשוד את הנגישות הגבוהה וההכרות המעמיקה שרכש במסגרת תפקידו המקצועי ככבאי עם אתרים אסטרטגיים במרכז הארץ. הוא סימן לפחות מתקן רגיש אחד כזה כיעד מועדף לביצוע פיגוע.

חוקרי המשטרה והשב"כ גילו כי זיקתו של הצעיר לעולמות הטרור החלה להתפתח כבר בהיותו בן 16, והלכה והקצינה באופן משמעותי מאז פרוץ המלחמה ברצועת עזה, אז חיפש דרכים שונות לפגוע בביטחון המדינה.

עוד נחשף בחקירה כי במהלך התקופה יצר החשוד קשר עם גורמים עוינים זרים, ובהם מחבלים בחמאס ואנשי המודיעין האיראני. במגעים אלה, השיג החשוד מדריכי לחימה, הוריד הנחיות להרכבת מטענים מחומרים שונים ואף ביצע ניסיונות מעשיים להכנת חומרי נפץ.

בנוסף, עלה כי המחבל פעל להרחבת התשתית החבלנית וזומן לגייס לתא הטרור שניים ממכריו, תושבי כפר קאסם גם הם. השניים נעצרו והוחזקו במעצר במשך כשבועיים, אולם בשלב זה לא התגבשה נגדם תשתית ראייתית מספקת לצורך הגשת כתב אישום.

במהלך פשיטה שביצעו לוחמי משמר הגבול וחוקרי השב"כ על ביתו של החשוד, נתפס ציוד אימונים רב לצד כלי איירסופט. בתום חודש של חקירה תחת מעצר - מחר יוגש נגד החשוד כתב אישום חמור.