בעקבות ההשתלטות של המורדים החות'ים מתימן על מצר באב אל-מנדב בסוף השבוע, מעריכים בישראל כי לא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בין-לאומית שתפעל באופן אקטיבי מול האיום המתפתח.

בכיר ישראלי התייחס להשלכות של הצעד החות'י והזהיר בכאן חדשות מאירוע רחב היקף. "אם לא תוקם קואליציה בין-לאומית שתפעל נגד האיום החות'י, עלולה להתחולל אנרכיה באחד מנתיבי השייט המרכזיים ביותר בעולם".

המצר האסטרטגי שנתפס על ידי כוחות המורדים מהווה עורק תנועה קריטי שבו עוברים מדי יום מאות כלי שייט בדרכם מאסיה לאפריקה, למזרח התיכון ולישראל.

הימצאות הארגון בנקודה זו מעניקה לו יכולת מבצעית לחסום את המעבר הימי באמצעות אמצעים פשוטים וזולים, ובהם טילי קורנט או הפעלת סירות תופת, ללא צורך בשימוש במערכות מכ"ם מתקדמות או בטילי חוף-ים.

על אף המתיחות הגוברת, נטיית הדרג המדיני בישראל בשלב הנוכחי היא הימנעות מהתערבות ישירה בעימות המתנהל בין החות'ים לבין סעודיה.

במקביל, החלו להתנהל שיחות בנושא עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית, במטרה לגבש מענה תגובתי לסיכון הבין-לאומי.