הצגת בכורה. האחת הגיעה למשחק הערב (שני) במסגרת המחזור הרביעי של ליגת העל בכדורגל כשהיא בלתי מנוצחת ב-11 משחקי הליגה האחרונים מול היריבה השניה וכשהיא סופגת שני שערים בלבד בשלושת המשחקים הראשונים של העונה, כולל תצוגת תכלית במחזור הפתיחה מול בית"ר ירושלים.

השניה הגיעה עם מומנטום הפוך לגמרי כשהייתה לקבוצה היחידה העונה שהפסידה את כל שלושת משחקיה הראשונים.

ובכל זאת, בכדורגל כמו בכדורגל, הכל אפשרי. וכך גם קרה.

נתניה שרק בחודש שעבר הפסידה להפועל רמת גן במסגרת טורניר קדם העונה, גביע הטוטו, הופתעה הערב על ידי העולה החדשה מרמת גן כשהפסידה לה בתוצאה 0:2, במה שהיה כמעט העתק מדוייק של ניצחון הליגה האחרון שלה שהושג אי שם ב-2009/10, אז גם כן ניצחה את נתניה במסגרת המחזור הרביעי בתוצאה 0:1.

נתניה מסיימת את המאזן הטוב ביותר שלה מאז 2019/20 בדיוק באותה הדרך - כשהיא סופגת שני שערים במסגרת המחזור הרביעי של ליגת העל בכדורגל ורמת גן רושמת ניצחון בכורה ראשון העונה בליגת העל.

מי שניצחה גם היא הערב לראשונה העונה בליגה היא הפועל חיפה כאשר הספיקה לה מחצית אחת כדי להביס את בני סכנין בתוצאה 1:3.

לעומתה, המכבים מהכרמל עשו זאת עם 4:0 גדול בחוץ על עירוני קריית שמונה.

הרכש החדש של הירוקים מחיפה, הפורטוגלי ברזאו בישל את שער היתרון והתכבד כעבור זמן לא רב גם לכבוש שער בכורה משלו. המחליף הצעיר נועם שטייפמן הבלם הברזילאי צונאמי הצטרפו גם הם לחגיגת השערים של מכבי וזה נגמר עם 4:0 גדול.