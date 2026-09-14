יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, שוקד בימים אלו על גיבוש תוכנית מקיפה שמטרתה למנוע עריקת חברי כנסת מרשימתו, במצב שבו תוקם ממשלת מיעוט בהישענות על הימנעות המפלגות הערביות, כך דווח בחדשות 12.

התוכנית המתגבשת מבוססת על מנגנון דו-שלבי: בשלב הראשון ינוסח קוד אתי מחייב, שעל פיו יתחייבו כל המועמדים לפעול בהתאם למשמעת הסיעתית. חבר כנסת שיחוש כי אינו מסוגל לעמוד בהתחייבות זו מטעמי מצפון, יידרש להחזיר את המנדט ולהתפטר לאלתר מהכנסת.

במהלך שיחות שקיים איזנקוט עם מועמדי הרשימה, הוא הבהיר את ציפיותיו מהם והזכיר כי בעבר, כאשר לא חפץ להיות שותף לצעדים מסוימים של סיעתו, נקט בעצמו בצעד של החזרת המנדט והתפטרות.

הוא הבהיר כי במידה ולא יושג רוב של 61 חברי כנסת, הוא ישתמש ב"מתווה איזנקוט" - הקמת ממשלת מיעוט ציונית שתתבסס על הימנעות המפלגות הערביות, ללא קיום משא ומתן קואליציוני עימן.

החשש מפני פרישת חברי כנסת נולד על רקע הסתייגויות שעלו במחנה איזנקוט כלפי כמה מועמדים ששוריינו ברשימה, ובהם אליסף פרץ, שירה שפירא וחילי טרופר.

בישיבת מועמדים קודמת חשף מנהל הקמפיין, רונן מנליס, כי נשקלה האפשרות להחתים את כלל המועמדים על מסמך התחייבות שימנע עריקה עתידית, אך הרעיון נגנז בסופו של דבר.