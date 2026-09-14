בזמן שיש מי שגורפים פרסים על הוצאת דיבתם של חיילי צה"ל לרעה בעולם, יש מי שזוכים בפרסים בשל הצטיינותם והתמדתם ומביאים בכך לגאווה גדולה למדינת ישראל.

כאלה הם הספורטאים שיר כהן ומקסים ברניס, לוחמי האיגרוף התיאלנדי.

השניים יחד עם חבריהם במשלחת הישראלית, התחרו בסוף השבוע האחרון באליפות העולם באיגרוף תאילנדי שנערכה בקוסובו וזכו במדליות הזהב.

מי שברך את השניים על זכייתם באליפות היוקרתית, הוא לא אחר מאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג שדיבר עם השניים היום (שני) ואמר: "לקבל מדליית זהב בשמה של מדינת ישראל זה הישג משמעותי וחשוב".

הנשיא בירך את שיר על זכייתה במדליית הזהב ובתואר אלופת העולם בקטגוריית המשקל עד 51 ק"ג, לאחר שגברה בגמר על יריבה מווייטנאם בתום רצף ניצחונות מרשים לאורך האליפות כולה ובנוסף, בירך גם את מקסים על זכייתו במדליית הזהב ובתואר אלוף העולם בקטגוריית המשקל עד 71 ק"ג, לאחר שהכריע את קרב הגמר מול יריבו מקזחסטן בנוקאאוט בסיבוב הראשון.

הנשיא שיבח את השניים על מקצועיותם, נחישותם והחתירה למצוינות שהובילו להנפת דגל ישראל ולהשמעת ההמנון הלאומי פעמיים באולם התחרות בקוסובו, והדגיש כי הישגיהם מביאים גאווה לאומית עצומה למדינת ישראל ומעניקים השראה לציבור הישראלי כולו.

"לקבל מדליית זהב בשמה של מדינת ישראל זה הישג משמעותי וחשוב. אני מברך אתכם מעומק הלב, הבאתם לנו כבוד עצום. אני מודה לכם שאתם מייצגים את מדינת ישראל בכבוד ובגאון. שרק נדע להביא הישגים בספורט ושתהיה שנה טובה ומבורכת", אמר הנשיא הרצוג לספורטאים המצויינים.