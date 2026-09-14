חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, ערך ביקור במועצה המקומית מג'ד אל-כרום בעקבות הקמת התיישבות יהודית באזור אל-רוס הסמוך ליישוב.

"מג'ד אל-כרום ותושביה הם בעלי היסטוריה של מאבק ופעילות עממית ומעשית להגנה על הזכויות, על הקרקע ועל הסוגיות החשובות לחברה הערבית", טען עבאס.

הוא הדגיש את חשיבות המשך הפעילות בכל המסלולים - בשטח, במשפט, בתקשורת ובפוליטיקה - כדי "לביא לפינוי המאחז".

חבר הכנסת טען כי "הימין הגזעני מנסה לנצל את האירועים כדי לעורר עימותים בין ערבים ליהודים ולהפוך אותם לתעמולת בחירות שתשרת את הישרדות הממשלה והקואליציה הנוכחית".

עבאס ציין כי מג'ד אל-כרום ושאר היישובים הערביים זקוקים להרחבת תחומי השיפוט ולפתרונות אמיתיים לבנייה ולפיתוח, ודרש מהמשטרה לקחת אחריות ולמנוע את המאחז ואת ההסתה לפני שהמצב יסלים.