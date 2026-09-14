זעזוע בארצות הברית בעקבות הפגנה אנטישמית גלויה ברחובות מנהטן: פעילים ניאו-נאצים קיימו בימים האחרונים מפגן שטנה ברחובות ניו יורק, כשהם עונדים סרטי זרוע הנושאים צלבי קרס, מניפים סמלים נאציים ומשמיעים קריאות "הייל היטלר" וסיסמאות אנטישמיות קשות.

האירוע החמור התרחש במרחק רחובות ספורים בלבד מהמקום שבו נערך טקס הזיכרון הממלכתי לציון 25 שנים לפיגועי ה-11 בספטמבר, כאשר המפגינים המשיכו בפעילותם ללא כל התערבות מצד רשויות החוק במקום.

מאחורי הצעדה עומד ארגון ניאו-נאצי המגדיר את עצמו "סוציאליסטי-לבן", ששם לו למטרה לה נאבק במה שהגדיר כ"השפעה יהודית". במהלך האירוע שילבו המפגינים בין קריאות בשבח אדולף היטלר לבין קריאות "שחררו את פלסטין", לצד סיסמאות נאצה נגד "הכוח היהודי".

במהלך העצרת אף הופנו איומים ישירים כלפי אישים מסוימים, ובהם ג'ייק לאנג, מועמד לסנאט, אותו כינו המפגינים "יהודי בתחפושת", תוך שהם קוראים להתאחד "נגד האיום והמניפולציות היהודיות".

הפרובוקציה הסמוכה לטקס הזיכרון עוררה זעם רב. מייקל מסורולי, שבנו של אחד מקורבנות מתקפת הטרור ב-2001 נרצח באסון התאומים, תקף בחריפות את המפגינים: "אתם לא מכבדים את המורשת של אבא שלי ואת הזיכרון של כל הקורבנות בכך שאתם משתמשים בטרגדיה הזו כדי להפיץ שנאה".

התיעודים המקוממים שהופצו ברשתות החברתיות עוררו גל ביקורת נוקב על אוזלת ידן של הרשויות בניו יורק, עיר המאכלסת את אחת הקהילות היהודיות הגדולות בתבל, ומצטרפים לחשש הגובר מנסיקתו של גל האנטישמיות ברחבי ארצות הברית.