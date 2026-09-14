7 חודשים עברו מאז נערכה בבריסל שבבלגיה הגרלת ליגת האומות, מפעל הכדורגל החדש של ארגון הכדורגל האירופי, אופ"א.

מאז, באירלנד, אחת מהנבחרות שהוגרלה לבית ז' יחד עם נבחרת ישראל, מתחוללת סערה ודיון בדבר קיום המשחק מול הנבחרת מישראל.

ההגרלה גרמה לסערה כה גדולה באירלנד, עד שזו הוכרעה בהצבעה שנערכה באסיפה כללית מיוחדת של התאחדות הכדורגל האירית, שם נקבע כי האירים יקיימו את צמד המשחקים במסגרת בית ז' בליגת האומות מול ישראל כמתכונן וכמתבקש.

המשחק הראשון בין ישראל לאירלנד במסגרת בית ז' בליגת האומות, יתקיים כבר בעוד פחות משבועיים בדברצן שבהונגריה, מגרשה "הביתי" הזמני של ישראל והשני יתקיים בדיוק שבוע לאחר מכן בסרביה.

רגע לפני שזה קורה התבטא בכיר בהתאחדות האירית והודה כי היה מעדיף שלא לקיים את המשחק מול הנבחרת הישראלית.

"כולנו מסכימים, וההתאחדות כבר אמרה זאת בפומבי, שאנחנו לא רוצים לשחק במשחקים האלה", אמר ג'ון מרטין לכלי תקשורת במדינה. "זו המציאות. אני לא רוצה לשחק במשחקים האלה, אבל כשהדבר עלול לפגוע בכדורגל האירי - שם אני חולק על חלק מהקולות שאומרים שאסור לנו לשחק".

למעשה, הודה מרטין, הסיבה היחידה לקיום המשחק מול ישראל למרות הכל, הייתה החשש מסנקציות שיופעלו נגד אירלנד מטעם ארגון הכדורגל האירופי, אופ"א: "אני מסכים עם הרוב המכריע של הדברים שאנשים אומרים על הסיטואציה. הנקודה שבה אנחנו חלוקים היא אי-קיום המשחק. למען הכדורגל האירי, אנחנו נשחק".

ולמרות הכל, גם שבועיים לפני קיום המשחק, פעילים פרו-ערבים ואנטישמיים פועלים בכדי לגרום לשחקני הנבחרת האירית להחרים את צמד המשחקים מול הישראליים. המשך יבוא?