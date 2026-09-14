האדמו"ר מויז'ניץ רבי ישראל הגר Photo by Yaakov Naumi/Flash90

תפילות רבות ייערכו מחר (שלישי) בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ בארץ ובעולם, לקראת הטיפול הרפואי שיועבר האדמו"ר מויז'ניץ במחלקה הקרדיולוגית במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' בירושלים במסגרתו יושתל בגופו קוצב לב. הטיפול הרפואי שתוכנן מראש היה אמור להתקיים עוד לפני ראש השנה, אולם לבקשת האדמו"ר נדחה המועד לאחר ימי החג. במהלך ימי ראש השנה שהה הרבי במחיצת אלפי חסידיו ועבר לפני התיבה בכל התפילות כמנהגו. בחצרות חסידיות רבות נערכו תפילות לרפואתו. מבית האדמו"ר נמסר כי הטיפול צפוי להתקיים מחר בשעה 8:30 בבוקר: "ציבור אנ"ש וכל בית ישראל מתבקשים להרבות בתפילה לזכותו ולבריאתו השלימה". בחסידות עדכנו כי במקביל למועד הטיפול יתקיימו מנייני תפילה מרכזיים באוהל רבותינו האדמו"רים, בכותל המערבי ובאתרא קדישא מירון. הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל.