חוקרי משטרת מטרופוליטן בלונדון חוקרים חשד לפשע שנאה אנטישמי חמור, לאחר ששלושה נערים יהודים כבני 14 נפלו קורבן להתנכלות באוטובוס בצפון הבירה הבריטית.

האירוע התרחש יממה לפני ראש השנה. שניים מהנערים סיפרו לשוטרים כי הותקפו באופן פיזי, בעוד שכל השלושה מעידים כי ספגו אמירות נאצה קשות על רקע היותם יהודים.

רשויות החוק אוספות וסורקות כעת צילומי אבטחה מהאזור, אך בשלב זה נמנעו מלחשוף את ניסוח המילים שבהן נעשה שימוש או את ההתרחשויות שקדמו לרגע התקיפה.

מפקד תחנת המשטרה האזורית, ניצב לוק וויליאמס, אמר כי "המשטרה לא תגלה שום סובלנות כלפי אנטישמיות מכל סוג שהוא. פתחנו בחקירה אינטנסיבית במטרה לזהות את החשוד ולעצור אותו".

התקרית התרחשה דווקא בתקופה שבה משטרת לונדון הגבירה את נוכחותה בשטח ועיבתה את מערכי האבטחה לקראת חגיי תשרי. "לקהילות היהודיות שלנו יש את הזכות לחגוג ולציין את החגים ללא פחד משנאה אנטישמית", הוסיף וויליאמס. "במהלך תקופה חשובה זו, הגברנו את הסיורים שלנו כדי להעניק ביטחון, להרתיע את אלו שמבקשים לפגוע ולהבטיח שיהודים יוכלו להתכנס יחד בבטחה.

ארגון CST, העוסק באבטחת הקהילה היהודית בבריטניה ובמעקב אחר גילויי שנאה, גינה בחריפות את האירוע הקשה. "זה מטריד עמוקות ששלושה תלמידי בית ספר סומנו והותקפו פשוט מפני שהם יהודים. אף ילד לא צריך להתמודד עם פגיעה אנטישמית או אלימות בדרכו לבית הספר או בכל מקום אחר".

האירוע הנוכחי מצטרף למגמה מדאיגה ורחבה יותר של הסלמה באירועים אנטישמיים ברחבי הממלכה. בסוף אפריל נדקרו שני גברים חרדים באזור גולדרס גרין, צעד שהוביל להעלאת רמת כוננות הטרור הלאומית בבריטניה ל"חמורה" - לראשונה זה יותר מארבע שנים. שבועות ספורים קודם לכן, הצתה מכוונת באותה שכונה בלונדון כילתה ארבעה אמבולנסים של ארגון "הצלה".

בשנת 2025 רשמה בריטניה את שיא התקיפות האנטישמיות הפיזיות לנפש בעולם, עם 121 אירועי תקיפה חמורים שתועדו בקרב אוכלוסייה יהודית המונה כ-300 אלף איש.