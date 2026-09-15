דוח ראשון מסוגו של המפקח על הפנטגון, שהוכן לבקשת הקונגרס האמריקני ונחשף הלילה ברשת NBC, מעניק הצצה רשמית למחירים הכבדים של הלחימה מול איראן.

לפי הממצאים, העימות הישיר "הוביל למחסור בתחמושת בצבא ארה"ב ולצווארי בקבוק בשרשרת האספקה".

מעבר לכך, המסמך מעניק גושפנקה רשמית ראשונה לכך שמל"טים וטילים בליסטיים ששיגרה איראן הצליחו לפגוע במרכז הלוגיסטיקה הימי המרכזי של הצי האמריקני הפועל בבחריין.

מבחינה תקציבית, העלות הכוללת של המערכה נאמדת כעת ב-33.4 מיליארד דולר, סכום שאינו כולל את עלויות השיקום של המתקנים שספגו נזקים.

מתוך סכום זה, כ-22.3 מיליארד דולר הוקצו עבור תחמושת, 3.7 מיליארד דולר יועדו לכיסוי אובדן של ציוד צבאי, ו-7.4 מיליארד דולר נוספים הופנו להוצאות נלוות אחרות.

הדיווח מפרט גם את שורת האבידות של חיל האוויר והצי האמריקני: ארבעה מטוסי קרב מסוג F15E, מטוס קרב מסוג F35A ומטוס תקיפה מסוג A-10 הושמדו או ספגו נזקים כבדים. בנוסף לכך, יצאו מכלל שימוש 12 מטוסי תדלוק מסוג KC-135, תשעה מטוסים נוספים ויותר מ-30 כלי טיס בלתי מאוישים מתקדמים מסוג MQ-9.

ברמה המדינית והאסטרטגית, מתברר כי קיימת מחלוקת בין הערכות הממשל לבין עמדת הנשיא. בעוד הנשיא דונלד טראמפ מעריך כי העימות יגיע לסיומו באזור מועד בחירות האמצע בתחילת חודש נובמבר, גורמים בסביבתו הקרובה - ובהם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו - הציגו לו בדיונים בחדר הסגלגל ובחדר המצב הערכה שונה. לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", השניים הבהירו כי המערכה מול איראן עשויה להימשך לאורך כל תקופת כהונתו הנוכחית ואף מעבר ליום השבעת הנשיא הבא.

הנשיא האמריקני התייחס לנושא בשיחה עם עיתונאים לפני המראתו לוועידת הרפובליקנים בטקסס, וטען כי טהראן ניסתה להשפיע על מערכת הבחירות בארה"ב אך "לא תצליח להחזיק עוד הרבה". בנוגע למועד סיום הלחימה הצהיר: "המלחמה תסתיים שעה לאחר הבחירות".