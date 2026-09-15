סיון אביעד, אימו של אופיר משה ז"ל שנהרג בסוף חודש יולי בתאונת דרכים קשה, דורשת מרשויות החוק תשובות באשר לנסיבות מותו של בנה.

אופיר, שהיה בן 17 כשנספה בתאונה, יצא מביתו בדרכו לאימון כדורסל - רק שבועיים אחרי שהסתיים פרק הזמן בו נזקק למלווה בכביש. אוטובוס פגע בו במהלך הנסיעה סמוך לניר אליהו והוא נהרג במקום.

לדברי האם, מאז התאונה ועד היום, איש לא עדכן אותה בנסיבות בהן התרחשה התאונה. "אף גורם לא פנה אליי עד כה להסביר מה קרה לבן שלי.

אחרי השבעה הלכתי אליהם ואמרו לי שאי-אפשר למסור פרטים עד שהחקירה מסתיימת. אחרי כמה ימים קיבלתי הודעה שהחקירה הסתיימה והועברה לפרקליטות אבל גם אז אף אחד לא דיבר איתי", אמרה בשיחה עם ynet.

אימו של אופיר תיארה את תחושת החוסר אונים מול גורמי החקירה: "סתם קראו לאמא אחרי שבעה בתקווה שהיא תשמע משהו ולא אמרו כלום. רק החזירו לי את תעודת הזהות שלו. זו לא התנהלות. סיימתם את החקירה, תסבירו מה קרה. למה אני צריכה להישאר בלי תשובות. למה אני צריכה ליזום. למה לא מסבירים מי אשם, מה היה שם. הם יודעים הכול. למה אנחנו לא יודעים מה קורה עם הנהג? הוא ממשיך לעבוד כרגיל? הוא לקח לנו את הילד, הוא רצח לי את הילד, אבל לא יעשו לו כלום, ואין לי מה לעשות עם זה. מגיע לי תשובות".

היא סיפרה על דמותו המיוחדת של בנה. "הוא היה דמות להערצה לשני האחים הקטנים שלו. איבדתי אותו והעולם הזה איבד את הילד הזה. אם הוא היה מצליח להגשים את החלומות שלו, כולם היו שומעים עליו. כריזמטי ופלפל. היה עושה צחוקים ומחייך עם הגומות שלו. היה כל כך כיף לחבק אותו, לנשק אותו".

מהמשטרה נמסר בתגובה לטענות: "חקירת התאונה בוצעה באופן יסודי ומעמיק, תוך ביצוע כלל פעולות החקירה הנדרשות ובחינת הראיות ונסיבות האירוע. בניגוד לנטען, נציגי היחידה החוקרת נפגשו עם בני המשפחה ועדכנו אותם בהתאם לשלבי החקירה. עם השלמת החקירה, הועבר התיק לפני כחודש לעיון הפרקליטות ולבחינת המשך ההליך".