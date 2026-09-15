לוחמי מג"ב מודיעים לבעלי הרכבים על איתורם צילום: דוברות המשטרה

פעילות מודיעינית ממוקדת של לוחמי מג"ב איו"ש מגדוד רמה הובילה לאיתורם ולחילוצם של שני כלי רכב גנובים בכפר עקב בערב ראש השנה. הפעילות יצאה לפועל בעקבות דיווח מודיעיני שהתקבל במערכת בדבר הימצאותם של כלי רכב חשודים במקום.

במהלך הסריקות בשטח, זיהו כוחות מג"ב שני כלי רכב מסוג טויוטה. מבדיקה מהירה שביצעו הלוחמים בשטח התברר כי שתי המכוניות נגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז.

בעקבות הממצאים, חילצו הלוחמים את שני כלי הרכב מלב הכפר והעבירו אותם להמשך טיפול בתחנת המשטרה בנימין, מתוך כוונה להשיבם באופן מסודר לבעליהם החוקיים.

עוד לפני כניסת החג, יצרו הלוחמים קשר ישיר עם בעלי כלי הרכב ועדכנו אותם על איתור הרכבים והשבתם.