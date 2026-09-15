הלך לעולמו יוחנן אלישוב, אחרון הלוחמים שהיו נוכחים באירוע ההיסטורי של הנפת דגל הדיו באום רשרש במרץ 1949.

אלישוב, איש פלמ"ח שלחם בשורות דור תש"ח, פעל כנהג וכקשר במערכות הקשות להבקעת הדרך לירושלים ובחזית הדרום, ונטל חלק ברגע שחתם את קרבות מלחמת העצמאות.

בגיל 15 זייף את גילו ל-16 על מנת להצטרף לשורות הפלמ"ח. הוא שילב עבודת אדמה ואימונים בגבעת עדה תחת פיקודו של רפאל איתן.

ביוני 1948 החל להילחם לחזית הדרום תחת פיקודו של עוזי נרקיס. במהלך שירותו נפגע ממוקש ואושפז, וכך שב ללחום במבצע "יואב", בכיבוש באר שבע, ובמבצעי "לוט", "חורב" ו"עובדה".

במהלך מבצע "עובדה" מונה לנהגו של אלוף חזית הדרום, יגאל אלון. בהמשך נהג בג'יפ הסיור הקדמי של מח"ט הנגב, נחום שריג, והוביל את הכוח במרוץ מול חטיבת גולני עד להגעת 13 הלוחמים הראשונים לתחנת המשטרה באום רשרש ב-10 במרץ 1949 והנפת דגל הדיו.

לאחר שחרורו מצה"ל ב-1949 שירת כלוחם מילואים בחיל התותחנים והשתתף במבצע קדש, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת לבנון הראשונה.