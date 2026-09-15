בשב"כ מאשרים את דבר מעצרו של המחבל מוסטפא עיסא, אזרח ישראלי בן 19 תושב כפר קאסם בחשד לעבירות טרור חמורות.

מדובר בצעיר ששירת ככבאי במסגרת השירות הלאומי בתחנה במרכז הארץ, והוא חשוד שפעל להקמת חוליית טרור ותכנן סדרת פיגועים נגד יעדים ישראליים.

ב-i24NEWS נחשף כי על פי ממצאי החקירה, ניצל החשוד את הנגישות הגבוהה וההכרות המעמיקה שרכש במסגרת תפקידו המקצועי ככבאי עם אתרים אסטרטגיים במרכז הארץ. הוא סימן לפחות מתקן רגיש אחד כזה כיעד מועדף לביצוע פיגוע - חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה "אמדוקס".

חוקרי המשטרה והשב"כ גילו כי זיקתו של הצעיר לעולמות הטרור החלה להתפתח כבר בהיותו בן 16, והלכה והקצינה באופן משמעותי מאז פרוץ המלחמה ברצועת עזה, אז חיפש דרכים שונות לפגוע בביטחון המדינה.

עוד נחשף בחקירה כי במהלך התקופה יצר החשוד קשר עם גורמים עוינים זרים, ובהם מחבלים בחמאס ואנשי המודיעין האיראני. במגעים אלה, השיג החשוד מדריכי לחימה, הוריד הנחיות להרכבת מטענים מחומרים שונים ואף ביצע ניסיונות מעשיים להכנת חומרי נפץ.

כאשר פשטו הכוחות על ביתו וביצעו את המעצר, נתפס ברשותו ציוד אימונים בהיקף נרחב לצד נשקים מסוג איירסופט.

בנוסף, עלה כי המחבל פעל להרחבת התשתית החבלנית וזומן לגייס לתא הטרור שניים ממכריו, תושבי כפר קאסם גם הם. השניים נעצרו והוחזקו במעצר במשך כשבועיים, אולם לא התגבשה נגדם תשתית ראייתית מספקת לצורך הגשת כתב אישום.

עם תום החקירה המורכבת בשב"כ ובמשטרה, הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז הצהרת תובע בעניינו, כצעד מקדים להגשת כתב אישום רשמי.