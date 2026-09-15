דרמה בלב השכונה החרדית בברוקלין: נער כבן 14 נפצע הלילה (שלישי) באירוע דקירה חמור שהתרחש בתוך בית הכנסת "קדושת יוסף ווערדאן" ברחוב 54 בבורו פארק.

על פי הדיווחים מניו יורק, סמוך בשעה 19:20 התפתח עימות בתוך היכל בית הכנסת, במהלכו שלף צעיר בן 22 חפץ חד ודקר את הנער בידו.

כוחות משטרה ומתנדבי ארגון 'הצלה' הוזעקו במהירות למקום והעניקו טיפול ראשוני לנער המדמם, שסירב בהמשך להתפנות לבית החולים.

הדוקר, צעיר בן 22 המוכר לתושבי האזור כמי שנוהג לשהות תדיר בבתי הכנסת בשכונה, נעצר על ידי השוטרים בזירה ללא התנגדות ונלקח לחקירה.

במשטרה ובארגוני השמירה המקומיים בודקים כעת את הרקע לתקרית הקשה שמסעירה את הקהילה.