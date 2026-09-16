יום כיפור בפתח, ואתם יכולים לקיים את מנהג פדיון כפרות בקלות דרך האינטרנט. בעזרת תרומה מקוונת לארגוני צדקה מובילים, תוכלו לבצע את המנהג המסורתי ולתמוך בפעילותם החיונית.

התחברו לערכי הצדקה והכפרה עם פדיון כפרות דיגיטלי בלחיצת כפתור.

איך לבצע פדיון כפרות מקוון ולהתחבר למנהגי יום כיפור בצורה קלה?

עם התקרבות יום הכיפורים, יהודים ברחבי העולם נוהגים לערוך "פדיון כפרות" כסמל לכפרה ולתשובה. היום, בזכות הטכנולוגיה, ניתן לבצע את המנהג הזה בצורה מקוונת ולתרום ישירות לארגוני צדקה בלחיצת כפתור.

כדי לקיים את פדיון הכפרות בצורה מודרנית ומסורתית בו זמנית, פשוט תורמים סכום של לפחות 18 ש"ח (המספר ח"י) לארגונים שעוסקים בצדקה או בעזרה ללומדי תורה, ואומרים את הנוסח המופיע למטה. אין לתת את הכסף מכספי מעשר כספים, ויש לוודא שהתרומה מגיעה למטרה נעלה.

לפני ביצוע פדיון הכפרות, יש הנוהגים לומר את הפסוקים מתוך תהילים, סיפורם של בני אדם היושבים בחושך וזקוקים להצלה:

בְּנֵי אָדָם יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת אֲסִירֵי עֳנִי וּבַרְזֶל.

יוֹצִיאֵם מֵחֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם יְנַתֵּק.

אֱוִלִים מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם וּמֵעֲו‍ֹנֹתֵיהֶם, יִתְעַנּוּ.

כָּל-אֹכֶל תְּתַעֵב נַפְשָׁם וַיַּגִּיעוּ עַד-שַׁעֲרֵי מָוֶת.

וַיִּזְעֲקוּ אֶל-יְהוָה בַּצַּר לָהֶם מִמְּצֻקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם.

יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וְיִרְפָּאֵם וִימַלֵּט מִשְּׁחִיתוֹתָם.

יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם.

אִם-יֵשׁ עָלָיו מַלְאָךְ מֵלִיץ אֶחָד מִנִּי-אָלֶף: לְהַגִּיד לְאָדָם יָשְׁרוֹ.

וַיְחֻנֶּנּוּ וַיֹּאמֶר, פְּדָעֵהוּ מֵרֶדֶת שָׁחַת מָצָאתִי כֹפֶר.

"זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. הכסף ילך לצדקה ואני אלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום."

לתרומה מקוונת של פידיון הכפרות בלחיצת כפתור:

לקט ישראל - דואגים לכך שמשפחות נזקקות ברחבי הארץ יזכו לארוחת חג חמה ומכובדת, בדיוק כמו כל בית אחר בישראל. תרומה כאן הופכת ישירות לצלחת אוכל על שולחן חג.

משביע - מחלקים סלי מזון למשפחות נזקקות, כדי שהשולחן בחג לא יישאר ריק. כל סל שמגיע לבית הוא תזכורת קטנה שמישהו חושב עליהם דווקא בימים האלה.

מקימי - מסייעים למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית להתמודד עם ההוצאות של החג, ולצאת ממנו בעמידה יציבה יותר מבחינה כלכלית.

פעמונים - פועלים לחיזוק הכלכלה המשפחתית של משפחות במצוקה, כדי שהקושי הכלכלי לא ילווה אותן גם אחרי שהחג כבר נגמר.

יד לאחים - מצילים נשים וילדים הנמצאים בסכנה ממשית, ומעניקים להם מקלט, ליווי וביטחון בדיוק ברגעים שהכי קשים.

אגודת אפרת - מלווים נשים הרות שנמצאות במצוקה, מבחינה נפשית וכלכלית כאחד, ועוזרים להן להביא ילד לעולם מתוך יציבות וביטחון.

יד שרה - מנגישים ומשאילים ללא תשלום אביזרי סיוע רפואי לכל מי שזקוק להם, גם בימי החג עצמם, כשהצורך הכי דחוף.

מכון פוע"ה - ליווי רפואי-הלכתי לזוגות במסע הפוריות, משפחות נזקקות וסיוע רפואי ונפשי.

להב"ה - מסייעים לנשים ונערות המבקשות לצאת ממצבי מצוקה, ומעניקים להן ליווי, מקום בטוח והזדמנות לפתוח בדרך חדשה.

אין צורך לבחור בין הארגונים, ואי אפשר גם לטעות. כל אחד מהם עונה על צורך אמיתי אחר: מזון, ביטחון, בריאות, יציבות כלכלית. אפשר לתרום לאחד, לכמה, או לכולם. הבחירה היא אישית, אבל התוצאה בכל מקרה זהה: משפחה שתרגיש קצת פחות לבד בחג.