בהלת הקניות של הישראלים לראש השנה. ביום שישי האחרון, ערב החג, הסתכם היקף ההוצאות בכרטיסי אשראי בסכום כולל של 1.462 מיליארד ש"ח, כך עולה מנתוני חברת שבא, המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית.

נתון זה משקף עלייה של 10.3% בהשוואה להיקף ההוצאות שנרשם בערב ראש השנה תשפ"ו, שעמד על 1.325 מיליארד ש"ח.

כמו כן, בערב החג נרשם קצב הוצאות גבוה וחריג במיוחד בשעת העומס: בין השעות 12:00 ל-13:00 בצהריים הוציאו האזרחים סכום כולל של 197.131 מיליון ש"ח בתוך 60 דקות בלבד.

ניתוח של ענפי הפעילות המרכזיים במשק מלמד כי הצמיחה בהוצאות לא התרכזה דווקא בשוק המזון.

במהלך השבוע שקדם לראש השנה נרשמה ברשתות המזון עלייה מתונה של 2.3%, ענף המסעדות, בתי הקפה והמזון המהיר עלה ב-3.4%, בעוד שבמעדניות, בקצביות ובמאפיות נרשמה עלייה של 2.3%.

לעומת זאת, צמיחה משמעותית יותר בהיקפי הרכישות נרשמה בענף התיירות, שם רשמו המלונות וחדרי האירוח עלייה של 5.3%, וסוכנויות הנסיעות זינקו ב-27.8%. ענפים נוספים שרשמו עליות בולטות הם חשמל ואלקטרוניקה עם גידול של 9.7%, תחום הפארמה עם עלייה של 8%, וענף ההלבשה וההנעלה שרשם גידול של 4%.