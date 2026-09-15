דובר צה"ל עדכן כי לוחם במילואים אותר אתמול (שני) ללא רוח חיים במרכז הארץ. בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח.

האירוע הטראגי מצטרף למספר מקרים מהחודשים האחרונים שבהם אותרו משרתי מילואים ששמו קץ לחייהם.

בתחילת החודש אותר גבר בן 46, ששירת במילואים, ללא רוח חיים בקריית מלאכי. הנשק נמצא בסמוך אליו. בחודש שעבר אותר חייל ללא רוח חיים בבסיס בדרום הארץ.

בחודש שעבר רס"ל (במיל') אוריאל מולטו גטהון, בן 24 מכרמיאל, שם קץ לחייו, בעת שלא היה בשירות פעיל. בצה"ל ערכו בחינה ראשונית של נסיבות המקרה ומסרו כי נמצא שהן עשויות להיות קשורות לשירותו הצבאי.

אם אתם או אדם בסביבתכם נמצאים במשבר ועלולים להיות אובדניים, אל תישארו לבד. פנו לאנשי מקצוע בקהילה או לגורמי תמיכה ארציים כמו ער"ן בטלפון 1201 (או במספר הוואטסאפ 052-8451201) או באתר סה"ר - סיוע והקשבה ברשת.