כשמדברים על תשואות קרנות פנסיה, רוב ההורים והמשפחות מדמיינים בדיקה חד פעמית, אולי בעקבות מכתב מהקרן או שיחה מקרית עם חבר.

בפועל, תשואה טובה בשנה מסוימת אינה אומרת הרבה על מה שיקרה בעוד עשרים שנה, ומי שמסתמך על בדיקה אחת ונרגע, עלול לגלות בשלב מאוחר שהחיסכון שלו לא גדל כפי שיכול היה.

המצב הזה מקבל משמעות נוספת לאור שינוי שמקדמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במודל הבטחת התשואה. עד כה, חוסכים מגיל 50 ומעלה נהנו מהגנה מסוימת מפני ירידות חדות בשוק. לפי הטיוטה שפורסמה, ההגנה הזו צפויה לעבור לגיל 60, ובהיקף מצומצם יותר מהקיים. המשמעות הפשוטה היא שהמערכת שהגנה בעבר על חוסכים באמצע הדרך, מגנה פחות מבעבר, וזה מטיל על המשפחה עצמה אחריות גדולה יותר לעקוב אחרי מה שקורה בחיסכון שלה.

בקהילה שבה תכנון כלכלי לטווח ארוך נתפס כאחריות משפחתית, ולא רק כעניין אישי, השינוי הזה ראוי לתשומת לב מיוחדת. להלן שלוש טעויות ניהול נפוצות שגורמות לתשואה להישחק בשקט, בלי שאף אחד שם לב.

טעות ראשונה: לא לפתוח את הדוח השנתי

כל חוסך מקבל אחת לשנה דוח מפורט מקרן הפנסיה, ובו נתונים על התשואה, דמי הניהול שנגבו בפועל, והרכב הכיסוי הביטוחי. בסקרים לא רשמיים בקרב אנשי מקצוע בתחום, עולה שוב ושוב שרוב הדוחות האלה נשארים סגורים במעטפה. הבעיה היא שהדוח הזה למעשה המקום היחיד שבו ניתן לראות אם משהו השתנה, בלי שהחוסך יזם דבר.

כשמעסיק מפריש סכום מסוים ומניחים שהוא נכון, בלי לבדוק את הדוח בפועל אין דרך לדעת אם ההפרשות אכן מתבצעות במלואן ובזמן. מדובר בבדיקה של כמה דקות בשנה, שיכולה לחסוך אי הבנות שמצטברות על פני עשורים.

טעות שנייה: להזניח את הבדיקה אחרי מעבר עבודה או שינוי מצב משפחתי

חתונה, לידת ילד, או מעבר למקום עבודה חדש הם רגעים שמשנים את הצרכים הביטוחיים בפועל, אך לעיתים קרובות לא מלווים בבדיקה מחודשת של מסלול הפנסיה. מי שהיה רווק ובחר מסלול עם כיסוי שאירים מינימלי, ולאחר מכן הקים משפחה, עשוי להישאר עם כיסוי שאינו תואם עוד את מי שתלוי בו כלכלית.

אותו עיקרון תקף גם בכיוון ההפוך: מי שהכיסוי הביטוחי שלו רחב מדי ביחס למצבו הנוכחי, משלם על הגנה שאינה נחוצה, על חשבון רכיב החיסכון עצמו. ניהול פנסיוני אחראי פירושו לחזור ולבדוק את ההתאמה בכל נקודת מפנה משמעותית בחיים, ולא להשאיר את המסלול כפי שנקבע פעם אחת בהתחלה.

טעות שלישית: להתייחס לתשואה של שנה בודדת כאילו היא כל הסיפור

שנה טובה בשוק ההון יכולה להיות תוצאה של מזל זמני או של תנאים חריגים, ולא בהכרח סימן לאיכות ניהול לאורך זמן. קרן שהציגה תשואה גבוהה השנה עשויה לחזור לממוצע כבר בשנה הבאה, וההפך גם נכון. הבחינה הנכונה מתייחסת לביצועים על פני שלוש, חמש ואף עשר שנים, ולא לתמונה של רגע אחד.

כאן בדיוק נכנס השינוי הרגולטורי לתמונה. כשההגנה האוטומטית מצטמצמת, קרן שמנהלת סיכונים בזהירות לאורך זמן חשובה יותר מקרן שמציגה שיא רגעי. משפחה שמסתכלת רק על המספר האחרון עלולה לפספס בדיוק את הפרמטר שהופך משמעותי יותר לאור השינוי.

מה זה אומר בפועל למשפחה

ניהול פנסיוני נכון אינו דורש הפיכה למומחה פיננסי. הוא דורש הרגל קבוע, פתיחת הדוח השנתי, בדיקה אחרי כל שינוי משמעותי בחיים, והתייחסות לתשואה כנתון ארוך טווח ולא כתמונת רגע. ככל שההגנה הרגולטורית מצטמצמת, ההרגלים האלה עוברים מ"נחמד שיהיה" ל"חשוב שיהיה", ונדרשת מעורבות פעילה יותר לאורך כל הדרך, לא רק בהתחלה.

ישנם כלים שמאפשרים למשפחות לעקוב אחרי תשואות קרנות הפנסיה שלהן לאורך זמן ולא רק לפי נתון בודד. במקביל, מערכות מבוססות בינה מלאכותית שמנתחות נתונים פיננסיים בזמן אמת יכולות לסייע למשפחות לזהות שינויים משמעותיים בביצועי הקרן הרבה לפני שהם מגיעים לדוח השנתי הבא, ולתת התראה בזמן שעדיין אפשר לפעול.