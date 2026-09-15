ילד בן 4, תושב חולון, מאושפז בימים אלה במרכז הרפואי וולפסון לאחר שאובחן עם זיהום פולשני וקשה של חיידק המנינגוקוק.

הילד הגיע למיון הילדים עם תסמינים שהתפתחו במהירות, ומבית החולים נמסר כי מצבו כעת יציב.

ד"ר דיאנה טשר, מנהלת מחלקת הילדים במרכז הרפואי וולפסון, מסרה, "אנו מטפלים כעת בפעוט כבן 4 תושב חולון שהגיע אלינו במצב קשה כתוצאה מזיהום פולשני של חיידק המנינגוקוק".

לדבריה, "מדובר באחד הזיהומים האלימים והמסוכנים ביותר שאנו מכירים ברפואת הילדים. חיידק המנינגוקוק יכול לתקוף אדם בריא לחלוטין ולהביא תוך שעות בודדות לקריסת מערכות, שוק ספטי ולסכנת חיים ממשית".

ד"ר טשר הסבירה כי החיידק שוכן בלוע של 10%-20% מהאוכלוסייה ולעיתים עובר מנשאות למחלה פעילה. לדבריה, במקרים מסוימים הוא חודר למחזור הדם או למערכת העצבים וגורם לדלקת קרום המוח או לספסיס.

לדברי ד"ר טשר, אחד הקשיים בזיהוי המחלה הוא שהסימנים הראשונים אינם ייחודיים ודומים למחלה ויראלית רגילה, ובהם חום, חולשה, כאבי שרירים או כאבי ראש. "הקצב שבו המחלה מסלימה הוא דרמטי. תוך 24 עד 48 שעות בלבד מצב החולה עלול להידרדר לכדי מחלה סוערת, ולכן כל עיכוב באבחון או בטיפול עלול להיות קריטי", ציינה.

עוד הסבירה כי שכיחות המחלה גבוהה ביותר בקרב ילדים מגיל לידה ועד שנתיים. לדבריה, גם אנשים המתגוררים בצפיפות ומדוכאי חיסון נמצאים בסיכון מוגבר.

היא קראה להורים ולצוותים הרפואיים לשמור על ערנות ולהכיר את סימני האזהרה. לדבריה, צוואר נוקשה, אפאתיות או פריחה פטכיאלית - נקודות אדומות-סגולות שאינן נעלמות בלחיצה - הם סימני אזהרה, ובמקרה שמזהים אותם יש לפנות לטיפול רפואי דחוף במיון.

לדבריה, בישראל קיים חיסון נגד חיידק המנינגוקוק מזן B, בשם Bexsero, שלדבריה הוא הזן הנפוץ ביותר בישראל. ד"ר טשר ציינה כי החיסון אינו כלול בשגרת החיסונים, אך מומלץ לכלל הילדים עד גיל 5, ובפרט עד גיל שנתיים.