נעה לזימי, חוקרת במכון משגב לביטחון לאומי ומומחית לחקר החות'ים, מנתחת בראיון לערוץ 7 את ההתלקחות הנוכחית בין החות'ים לסעודיה. לדבריה, ברגע שבו סעודיה זקוקה לסיוע מול החות'ים, היא מגלה כי בעלות בריתה אינן ממהרות להתייצב לצדה.

לזימי קושרת את ההתלקחות לקשר הנמשך בין החות'ים לאיראן, שעדיין נחשבת לפטרון שלהם, אף שאין בידיה את כל המשאבים שהיו לה בעבר. לדבריה, כאשר מתחדד המאבק על מצרי הורמוז, איראן שולפת את הקלף המשמעותי שבידה - החות'ים - כאמצעי לחץ נוסף, מתוך הבנת החשיבות שטראמפ מייחס להמשך שגרת התנועה במצרים.

לדברי לזימי, הסעודים מוציאים דרך הים האדום צינור העובר ממזרח למערב, ובאמצעותו מעבירים את הנפט שהיה עובר בהורמוז. בצינור מועברות כחמישה מיליון חביות, והחות'ים פגעו בו במספר מוקדים באופן שמשפיע, לדבריה, על סעודיה ועל הכלכלה העולמית.

לזימי מזכירה גם את הניסיונות הסעודיים להגיע להסכם עם האיראנים בתיווך סיני, במטרה שאלה ימתנו וירסנו את המיליציה החות'ית, אך לדבריה המהלך לא צלח. החות'ים ניסו לכפות על הסעודים ויתורים כספיים משמעותיים שבהם הסעודים אינם מוכנים לעמוד, ובמקביל מתמודדים החות'ים עם ביקורת פנימית וקשיים תקציביים.

בנקודה זו, לדבריה, מוצאת את עצמה סעודיה מאוכזבת מבנות בריתה. איחוד האמירויות, שאמורה הייתה להיות שותפה למאבק בחות'ים, זוכרת לסעודיה את היריבות ביניהן על השליטה בתימן ואת דחיקת הכוחות האמירתיים שהשתלטו על שטחים במדינה בסוף השנה שעברה.

הצדדים אמנם הגיעו להסכמה שהביאה ליציאת האמירתים משטחי תימן, אך בעיני האמירתים מדובר במדיניות סעודית כושלת. לדברי לזימי, גם האינטרס המשותף במאבק בחות'ים אינו מביא כעת את האמירויות לסייע לסעודיה.

גם ארה"ב, אומרת לזימי, שואפת לסגור זירות ולא לפתוח חדשות. היא מזכירה את סדרת התקיפות האמריקאיות נגד החות'ים, שגרמו להם נזק מסוים אך נראה כי הם התאוששו, ואת הפסקת האש שבמסגרתה התחייב טראמפ שלא לתקוף אותם כל עוד אינם תוקפים מטרות אמריקאיות ושגרת המסחר נשמרת.

גם הסכם מכה שנחתם בין סעודיה לטורקיה ופקיסטן כברית הגנה אינו מביא בשלב זה לסיוע צבאי. טורקיה ופקיסטן מגנות את התקיפות בסעודיה אך אינן ממהרות לשלוח סיוע, ובטורקיה מבהירים כי ההסכם זקוק לאשרור בעוד חודש.

להערכת לזימי, ההסכם נועד בעיקר למתג את טורקיה כמובילת העולם הסוני ופחות לבטא כוונה לסייע לשותפות. מבחינתה, ההתנהלות הנוכחית מצביעה על רצון טורקי להתרחק מהאירוע.

לזימי סבורה כי האופציה שנותרה לסעודים היא זו הישראלית, אולם לישראל אין כעת אינטרס להגביר את המתיחות וליזום הסלמה מול החות'ים, אף שהסלמה כזו עשויה להתרחש בעתיד. לדבריה, סעודיה טעתה כאשר הציבה לישראל דרישות בסוגיה הפלשתינית, התרחקה מישראל והעדיפה ברית עם מדינות עוינות לישראל, וכעת היא משלמת את מחיר הבחירות הללו.

עם זאת, לזימי מציינת כי ישראל יכולה לסייע לסעודיה בהיבטים המודיעיניים ובהיבטי המעטפת של ההתמודדות הצבאית. לדבריה, במקרה של סיוע כזה יהיה נכון מבחינת ישראל לדרוש בתמורה תמורה מדינית.