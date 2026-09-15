ישראל החלה לספק מידע מודיעיני לסעודיה, כאשר התקשורת בין המדינות מתבצעת באמצעות תיווך אמריקני.

דיפלומט מאחת ממדינות האזור אישר הערב (שלישי) לכאן חדשות כי הפנייה הראשונית הגיעה מצד הסעודים אשר ביקשו עזרה מארצות הברית. האמריקנים העבירו את הבקשה לגורמים בישראל, שנעתרו לה מתוך תפיסה הרואה במורדים החות'ים מפגע ואיום אזורי רחב.

במקביל להתפתחויות אלו, בשולי פגישה שנערכה בקהיר בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לבין נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, התקיימו שיחות בעלות אופי ביטחוני. במפגשים אלו נטלו חלק נציגים מטעם פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית , אשר הציעו להקים מנהלת ומנגנון אזורי שירכז את הלחימה והמענה מול המורדים התימנים.

גורם זר המעורה בפרטי המגעים ציין כי נציגים אמריקנים אשר ביקרו בישראל בתקופה האחרונה, ציינו במהלך השיחות במצרים כי ביכולתה של ישראל להעביר לסעודיה נפח נרחב של מידע מודיעיני איכותי על מערכי החות'ים.

נכס מודיעיני זה נשען, בין היתר, על הניסיון המבצעי שצבר מערכת הביטחון הישראלית מול המורדים, לאחר שאלו פתחו בחזית אקטיבית נגד ישראל בעקבות אירועי 7 באוקטובר. תכלית העברת המידע היא להבטיח בראש ובראשונה את המשך חופש השיט במצר באב אל-מנדב.