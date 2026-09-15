מינוי יוקרתי בענף הטכנולוגיה העלית. חברת קואנטום איקס לאבס הודיעה היום (שלישי) על הצטרפותו של ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, לשורותיה. כהן מונה לכהן כנשיא הוועדה המייעצת המדעית של התאגיד.

כהן פיקד על המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בין השנים 2016 ל-2021, ולפני כן כיהן כיועץ לביטחון לאומי בשנים 2013-2016. באוגוסט 2026 מונה לתפקיד יועץ אסטרטגי בחברת ההשקעות הבינלאומית סופטבנק (SoftBank), תפקיד אותו הוא מחזיק במקביל.

במסגרת אחריותו החדשה בראש הוועדה, האמונה על מתן הכוונה מדעית אסטרטגית ובחינת המסלול הטכנולוגי של החברה, ירכז כהן את מאמציו בפיתוח יישומים המיועדים למגזר הביטחוני ולתשתיות קריטיות.

לצדו של כהן חברים בוועדה המייעצת המדעית מדענים בכירים, ובהם פרופ' אורן קורלנד מהטכניון ופרופ' אורן רז ממכון ויצמן למדע. כהן צפוי לפעול בשיתוף פעולה עמם כדי להנחות את היוזמות והפיתוחים של החברה בתחומי המחשוב הקוונטי, תיקון שגיאות קוונטי, פיתוח תוכנה קוונטית, אבטחת סייבר קוונטית וטכנולוגיות חישה קוונטית.

קואנטום איקס לאבס וחברות הבת שלה פועלות במנעד רחב של תחומים, בהם טכנולוגיה קוונטית, פרסום דיגיטלי, מחשוב ופתרונות בינה מלאכותית המיועדים לארגונים.

"לאחר שבחנתי מספר חברות בתחומי הדיפ-טק והטכנולוגיה הקוונטית, בחרתי להצטרף לקואנטום איקס לאבס מכיוון שמצאתי בה שילוב נדיר של הון אנושי יוצא דופן ופוטנציאל טכנולוגי משמעותי", אמר כהן.

יקי ברנס, מנכ"ל משותף בקואנטום איקס לאבס, התייחס למינוי ומסר: "מינינו אותו מכיוון שקואנטום איקס לאבס מפתחת שורה של יכולות ייחודיות - כולל חישה קוונטית לניווט ותזמון, מפענח תיקון שגיאות קוונטי ואבטחת סייבר קוונטית - שייבחנו בעולם האמיתי, ולא רק במעבדה".